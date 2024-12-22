فوائد بذور عباد الشمس لمرضى السكري وخفض الكوليسترول

تحتوي بذور عباد الشمس على عناصر غذائية مفيدة، بما في ذلك الدهون الصحية والمعادن ومركبات مضادة للأكسدة، وفقًا لموقع WebMD” الطبي

القيمة الغذائية لبذور عباد الشمس

وفقًا للمراجعات تتمتع بذور عباد الشمس بالقيمة الغذائية التالية:

بروتينات غنية بالكبريت ذات قيمة للعديد من العمليات البيولوجية، بما في ذلك نمو العضلات والهيكل العظمي

أحماض أمينية بما في ذلك الجلوتامين والأرجينين والسيستين

55-70% حمض اللينوليك و20-25% حمض الأوليك

كميات أعلى من فيتامين هـ من بذور الكتان وبذور السمسم والفول السوداني

مضادات الأكسدة بما في ذلك الفلافونويد والأحماض الفينولية

تركيزات عالية من النياسين والفيتامينات أ، ب، ج

غنية بالمعادن مثل الكالسيوم

بذور عباد الشمس

تعد بذور عباد الشمس شائع هو نوع من بذور النبات صالحة للأكل، ويستخدمها المصنعون في الأطعمة وإنتاج زيت عباد الشمس، وعلى هذا النحو، يحتل زيت عباد الشمس المرتبة الرابعة من حيث إنتاج الزيوت في العالم.

بالإضافة إلى توفير مصادر الغذاء البشري، يستخدم المزارعون بذور عباد الشمس كغذاء للماشية، إن إنبات البذور له أيضًا أدوار ثانوية أساسية في علم البيئة ودورة حياة الكائنات الحية.

الفوائد الصحية لبذور عباد الشمس

إن تضمين بذور عباد الشمس في النظام الغذائي يمكن أن يوفر فوائد صحية، وتكون كالآتي:

مضاد للالتهابات ومضاد للميكروبات

يشير الباحثون إلى أن بذور عباد الشمس هي:

مضادة للالتهابات

مضادة للفطريات

مضادة للبكتيريا

التئام الجروح

ترجع التأثيرات المفيدة إلى مركبات مثل الفينولات والعفص والسابونين.

تأثيرات وقائية للقلب ومضادة للأورام

تعتبر بذور عباد الشمس مصدرًا غنيًا بالكاروتينات والتوكوفيرول التي تعمل كمضادات للأكسدة، والتي تساعد في منع الضرر الناتج عن الجذور الحرة.

وأشارت المراجعات إلى أن بذور عباد الشمس وزيتها قد تكون مفيدة لـ:

تصلب الشرايين

مرض الشرايين

السكتة الدماغية

ارتفاع ضغط الدم

السرطان

لا يستطيع الناس تصنيع التوكوفيرول أو فيتامين هـ في الجسم ويحتاجون إلى الحصول عليه من خلال نظامهم الغذائي، لذلك، فإن تضمين بذور عباد الشمس في النظام الغذائي هو وسيلة مناسبة لزيادة فيتامين هـ لدى الشخص.

تأثيرات مضادة لمرض السكري وخفض الكوليسترول

تشير الدراسات إلى أن بذور عباد الشمس قد تكون فعالة ضد مرض السكري وارتفاع الكوليسترول.

ويمكن للأشخاص المصابين بداء السكري إنتاج منتجات نهائية متقدمة للجليكوزيل يمكن أن تسبب ضررًا للجسم، وتحتوي بذور عباد الشمس على مركبات يمكن أن تمنع هذه المواد.

يمكن أن يخفض السينارين الموجود في بذور عباد الشمس الدهون الثلاثية والكوليسترول، وهو التأثير الذي قد يفيد الأشخاص المصابين بفرط سكر الدم أو فرط شحميات الدم.

وجدت الدراسات أن مستخلص بذور عباد الشمس يقلل من نسبة الكوليسترول في الدم ويفيد وزن الجسم وكتلة الدهون.

بشرة وعظام صحية

تحتوي بذور عباد الشمس على أحماض أوميغا 6 الدهنية، والتي يحتاجها الناس للحصول على بشرة صحية.

تشير الأبحاث إلى أن نقص الأحماض الدهنية الأساسية يؤثر بشكل كبير على وظائف الجلد ومظهره، ومع وضع هذا في الاعتبار، فإن تضمين مصادر الأحماض الدهنية الأساسية في النظام الغذائي قد يساعد في منع حالات الجلد، مثل التهاب الجلد، وتقليل آثار الشيخوخة على الجلد.

تحتوي بذور عباد الشمس أيضًا على الزنك، وهو معدن أساسي لصحة الجلد، ومعادن، بما في ذلك المغنيسيوم والكالسيوم والفوسفور لعظام صحية.

مخاطر تناول بذور عباد الشمس

على الرغم من أن بذور عباد الشمس غذاء صحي، إلا أن هناك بعض المخاطر التي يجب على الناس مراعاتها.

الحساسية

تشير الأبحاث إلى أن الناس قد يعانون من فرط الحساسية الشديدة لبذور عباد الشمس، ويمكن أن يكون الأفراد مصابين بالحساسية تجاه حبوب لقاح بذور عباد الشمس عندما يقوم المزارعون بالحصاد، أو قد يكونون حساسين تجاه علف الطيور الذي يحتوي على بذور عباد الشمس.

قد يحتاج بعض الأشخاص إلى تجنب تناول بذور عباد الشمس بسبب ردود الفعل التحسسية المحتملة، ومع ذلك، قد يتمكن الأشخاص الحساسون للبذور من استهلاك زيت عباد الشمس.

البكتيريا

في بعض الأحيان، قد تحتوي بذور عباد الشمس على بكتيريا ضارة قد تتكاثر عندما يزرعها الشخص أو يشتري بذورًا منبتة من متجر بقالة.

كانت البذور المنبتة مسؤولة عن تفشي السالمونيلا، والتي تسبب أعراض التسمم الغذائي.

سعرات حرارية عالية

إن تناول بذور عباد الشمس باعتدال كجزء من نظام غذائي صحي يمكن أن يكون له فوائد متعددة، ومع ذلك، مع 165 سعرة حرارية لكل أونصة، فهي طعام عالي السعرات الحرارية، إذا كان الشخص يهدف إلى الحفاظ على وزن معتدل، فقد يرغب في الحد من حصص بذور عباد الشمس وإدراجها كجزء من السعرات الحرارية اليومية.

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