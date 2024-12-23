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تعليم الوادي الجديد يستكمل فعاليات برنامج الباحث الصغير

فعاليات البرنامج
فعاليات البرنامج التدريبى للباحث الصغير، ڤيتو

واصل تعليم الوادى الجديد، فعاليات البرنامج التدريبى  لمبادرة الباحث الصغير والتى يجرى تنظيمها بالتنسيق مع جمعية رعاية الرياضيين وتنمية المجتمع  بأسيوط، وذلك لنشر ثقافة البحث العلمى لطلاب التعليم قبل الجامعى. 

وأوضح المهندس سيد عبدالعزيز وكيل تعليم الوادي الجديد، في بيان له اليوم الإثنين، أن البرنامج يهدف إلى رعاية الطلاب الموهوبين فى البحث العلمي وصقل مهاراتهم وقدراتهم  على أسس علمية حديثة ومتطورة لخلق جيل يهتم بالعلم والبحث العلمي، وخلق جيل واع  بأهمية البحث العلمي كقاطرة لتنمية الوطن، وقادر على مواجهة التحديات العلمية الحديثة لإدراكه لمفهوم البحث العلمي وخطوات إجرائه منذ الصغر.

 

ولفت وكيل تعليم الوادي الجديد، إلي أن برنامج اليوم حاضر فيه الدكتور خلف بدوى كلية الآداب - جامعة الوادى الجديد وجاءت تحت عنوان كتابة البحث العلمى.

"الباحث الصغير" لدعم التفكير العلمى

يذكر أن حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، دشنت في وقت سابق مبادرة "الباحث الصغير" الجاري تنفيذها بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير، وذلك بمقر مركز الخارجة، بحضور جهاد متولي رئيس المركز، والمهندس سيد عبد العزيز وكيل التربية والتعليم بالمحافظة، والمهندس محمد كامل مسؤول مؤسسة مصر الخير بالمحافظة، والمهندس حسام المعين رئيس مجلس إدارة جمعية رعاية الرياضيين وتنمية المجتمع بمحافظة أسيوط.

وأوضحت نائب المحافظ أن المبادرة تأتي في إطار حرص المحافظة على نشر ثقافة البحث العلمي لطلاب التعليم ما قبل الجامعي، وأكّدت خلال كلمتها على ضرورة استفادة الطلاب من المبادرة، وتعلم مبادئ وطرق التفكير العلمي المنظم.

 ووجهت نائب محافظ الوادى الجديد، الطلاب لرصد المشكلات والتحديات التي تواجههم داخل المدارس أو داخل المحافظة بشكل عام، ومحاولة دراستها بشكل علمي وتقديم حلول لها، مؤكدةً أنه سيتم اختيار أفضل 10 مشروعات من إنتاج الطلاب المشاركين بالمبادرة لتكريمهم، وبحث آليات تنفيذ هذه الحلول على أرض الواقع.

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