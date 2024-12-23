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محافظات

لحوم ودواجن وخضراوات وفاكهة بأسعار مخفضة بالمنافذ الثابتة والمتنقلة بالوادي الجديد

المنافذ الثابتة والمتنقلة
المنافذ الثابتة والمتنقلة بالوادي الجديد، ڤيتو

تواصل محافظة الوادي الجديد، طرح كميات كبيرة من اللحوم والدواجن والخضراوات والفاكهة بأسعار مخفضة بالمنافذ الثابتة والمتنقلة التابعة للوحدات المحلية لمراكز المحافظة الخمس وبمنفذ ديوان عام المحافظة؛ تخفيفًا عن كاهل المواطنين.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، بتوفير كافة السلع بأسعار مخفضة للمواطنين من خلال المنافذ الثابتة والمتنقلة التابعة للوحدات المحلية، لضبط الأسعار، وهو ما ساهم بشكل كبير فى توفير احتياجات المواطنين من الخضروات والفاكهة وكسر ظاهرة احتكار التجار لأسواق الخضراوات والفاكهة وأدى لتخفيض الأسعار بصورة كبيرة.

وتحرص محافظة الوادي الجديد، على استمرار توفر المنتجات الأساسية من الخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة ضمن خطة المحافظة والمصالح الحكومية والوحدات المحلية بالمراكز لطرح السلع الأساسية بالمنافذ الثابتة والمتنقلة طوال العام بهدف التخفيف عن المواطنين وتحقيق التوازن فى السوق المحلى وكسر ظاهرة احتكار السلع حيث تسعى المحافظة لتوفير المنتجات بسعر التكلفة للمواطن.

وعلى صعيد متصل، واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة فى منفذ الوحدة المختلفة.

وقال جهاد المتولي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بالوادي الجديد، في بيان له اليوم الأحد، إن توفير السلع يأتي تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بتوفير كافة السلع بأسعار مخفضة للمواطنين بمنافذ الوحدات المحلية لضبط الأسعار، لافتا إلى أنه ساهم بشكل كبير فى توفير احتياجات المواطنين من الخضراوات والفاكهة.

وأوضح المتولي، أنه سيجري طرح كميات من السلع بمركز ومدينة الخارجة، بصفة مستمرة، كحماية للمواطنين من جشع التجار، واحتكار الأسواق مع ارتفاع أسعار الخضر والفاكهة خلال الأيام المقبلة.

وكانت الوحدات المحلية بمراكز الوادي الجديد، قد دشنت منافذ كبيرة لبيع المنتجات الزراعية والخضراوات بأسعار مخفضة.

وأعلنت عن قائمة أسعار بها على صفحتها الرسمية ووجهت الدعوة للمواطنين بالحصول على متطلباتهم، كما جرى تجهيز سيارات تابعة للوحدة المحلية للمرور على الأحياء السكنية وبيع الخضراوات والفاكهة بأسعار مخفضة.

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