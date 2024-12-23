"توته.. توته" على مسرح سينما هيبس في ثقافة الواي الجديد

شهد مسرح سينما هيبس بواحة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، أول أيام العرض المسرحى " توته توته" التابع لعروض البيت الفنى للمسرح ضمن مبادرة مسرح المواجهة والتجوال تحت إشراف الفنان محمد الشرقاوي وبالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، ومؤسسة حياة كريمة، وزارات الداخلية، الثقافة، التربية والتعليم، والتعليم العالى، والتى تستمر حتى الثامن والعشرون من ديسمبر الجاري.

وقالت مدير فرع ثقافة الوادى الجديد ابتسام عبد المريد، إن فكرة العرض تدور حول سيرة ذاتية لشخصيات أثرت فى المجتمع مثل نبوية موسى والتى كانت تدافع عن قضية المساواة بين الرجل والمراة، الإمام محمد عبده والمفكر أحمد لطفى السيد واللذين طالبا بإصلاح التعليم وإدخال علوم حديثة، والعالم مصطفى مشرفة أهم علماء الفيزياء، الدكتورة سميرة موسي اول عالمة ذرة مصرية، الدكتور أحمد زويل عالم الكيمياء، والدكتور أسامة الباز، والدكتور مصطفى محمود، والشيخ النقشبندي.

وأشارت إلى أنه شارك فى العرض طارق عمار، ايمن بشاى، محمد سلامة، شنودة جمال، ضحى محمد، منصور عبد القادر، متاوس مرقس، حمزة عبدالله، اسراء حسن، نادين محمد، احمد كارم، محمد عبدالله، عمرو سعيد، محمد عربي، زينب عبد التواب.

وقالت إبتسام عبد المريد، إن "توته.. توته" من تأليف وأشعار طارق عمار، الحان وغناء محمد حمدى رؤوف، ديكور احمد جمال، المخرج المنفذ احمد ماهر، وإخراج سعيد منسي.

العرض برعاية د. أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وتقيمه الهيئة العامة لقصور الثقافة تحت إشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، وكذا باقة الفعاليات الثقافية والفنية والمقدمة بإقليم وسط الصعيد الثقافي، من خلال فرع ثقافة الوادى الجديد.

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