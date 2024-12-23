إعدام أسماك مجهولة المصدر خلال حملة مكبرة في واحة باريس بالوادي الجديد

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة باريس بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الإثنين، من ضبط كميات من الأسماك مجهولة المصدر مع أحد الباعة قبل بيعها للمواطنين بمدينة باريس وجرى التحفظ عليها واعدامها واتخاذ الإجراءات القانونية.

أكد عبد الناصر صالح رئيس مركز ومدينة باريس بمحافظة الوادي الجديد في تصريح له، رصد إحدى السيارات المحملة بكمية من الأسماك مجهولة المصدر قبل بيعها للمواطنين وعلى الفور جرى التحفظ علي السيارة والحمولة الخاصة بها وتشكيل لجنة للتأكد من مصدر الأسماك والتي اتضح انها مجهولة المصدر.

أضاف عبد الناصر، أنه جرى إصدار قرار بإعدام المضبوطات حيث جرى التخلص منها عن طريق دفنها في الأرض وذلك لعدم ضمان بيعها وتداولها بين المواطنين وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد صاحب السيارة.

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