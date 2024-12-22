الأحد 22 ديسمبر 2024
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محافظات

نائب محافظ الوادي تتفقد أعمال تدريب طلاب المدرسة الفندقية بالخارجة

طلاب المدرسة الفندقية
طلاب المدرسة الفندقية بالخارجة

تفقّدت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، البرنامج التدريبي المنفذ لطلاب الثانوية الفندقية بإدارة الخارجة التعليمية - تخصص "فني مضيف"، بالتعاون بين قطاع التعليم بالمحافظة والمركز الوطني للتعليم المزدوج، وذلك بفندق بيراميدز سكريت بمدينة الخارجة، يرافقها المهندس سيد عبد العزيز وكيل التربية والتعليم بالمحافظة، والأستاذ وصفي حسن مدير إدارة الخارجة التعليمية.

حيثُ التقت نائب المحافظ الطلاب وأجرت معهم حوارًا وديًا، وأثنت على البداية المبشرة للدراسة بالتخصص الفندقي الذي تم طريقه هذا العام لأول مرة بالوادي الجديد، مُوجهةً بالاهتمام بدراسة اللغات الأجنبية إلى جانب التدريب العملي للطلاب؛ لصقل الخبرات والمهارات اللازمة لسوق العمل.

وأوضحت نائب محافظ الوادى الجديد، أنه تم الانتهاء من أعمال تطوير مبنى المدرسة الجديد بجوار مدرسة الشهيد سمير إسماعيل بحي البساتين، ومن المخطط دخوله الخدمة بداية الفصل الدراسي الثاني.

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