أحمد عبد الوهاب يشارك بـ 3 مسلسلات في رمضان 2025

يشارك الفنان أحمد عبد الوهاب في موسم رمضان 2025 بـ 3 أعمال درامية، هي مسلسلات الكابتن، وكامل العدد 3، وأشغال شقة 2.

مسلسل الكابتن

يبدأ أحمد عبد الوهاب قريبا التصوير مع أكرم حسني في مسلسل الكابتن الذي يضم مجموعة من الأبطال هم أكرم حسني، أحمد عبد الوهاب، أية سماحة، سوسن بدر، سامي مغاوري، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف عمرو الدالي وإخراج معتز التوني.

مسلسل أشغال شقة ٢

وفي سياق متصل، يعود أحمد عبد الوهاب بمسلسل أشغال شقة ٢ ليستكمل نجاح شخصية فادي الذي دخل قلوب الجمهور منذ الجزء الأول ويضم العمل عدد كبير من النجوم أبرزهم هشام ماجد، أحمد عبد الوهاب، أسماء جلال، شيرين، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف وإخراج خالد دياب، وتدور أحداثه في إطار كوميدي.

أحمد عبد الوهاب في مسلسل كامل العدد ٣

وينضم عبد الوهاب لعائلة مسلسل كامل العدد 3 بطولة دينا الشربيني، شريف سلامة، أحمد عبد الوهاب، مريم الخشت، إسعاد يونس، وغيرهم، وهو من إخراج خالد الحلفاوي.

مسرحية حاوريني يا كيكي

وفي سياق آخر، شارك أحمد عبد الوهاب في موسم الرياض بمسرحية حاوريني يا كيكي، وتضم المسرحية عدد كبير من النجوم، ومنهم دينا الشربيني، رانيا يوسف، هالة صدقي، أوس أوس، وغيرهم من الفنانين وهي من تأليف هاني الطمباري وإخراج بتول عرفة.

وعلى صعيد السينما انضم أحمد عبد الوهاب لفيلم درويش، بطولة عمرو يوسف، أحمد عبد الوهاب، دينا الشربيني، مصطفى غريب، والعمل من إخراج وليد الحلفاوي.

أحمد عبد الوهاب في مسلسل الحشاشين

يذكر أن أحمد عبد الوهاب قد حقق نجاحًا كبيرًا في موسم رمضان 2024 بمسلسل الحشاشين بدور يحيى من بطولة كريم عبد العزيز، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، نيقولا معوض، فتحي عبد الوهاب ومن تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي.

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