منتج "أشغال شقة" يؤكد تقديم جزء ثانٍ في رمضان 2025
أكد المنتج عبد الله أبو الفتوح تقديم جزء ثان من مسلسل أشغال شقة في رمضان ٢٠٢٥ بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول الذي عرض رمضان الماضي.
حيث نشر أبو الفتوح صورة من “كلاكيت” يكشف تصوير العمل مرفقًا بتعليق “بسم الله توكلنا على الله.. أشغال شقة ٢ في رمضان ٢٠٢٥، بإذن الله”.
مسلسل أشغال شقة
ويتكون مسلسل “أشغال شقة” من 15 حلقة فقط، وأشغال شقة من تأليف خالد وشيرين دياب وإخراج خالد دياب ويلعب بطولته النجوم هشام ماجد وأسماء جلال ومصطفى غريب وشيرين ومحمد عبد العظيم والكثير من النجوم وضيوف الشرف وينتجه عبد الله أبو الفتوح.
أحداث مسلسل أشغال شقة
وتدور أحداث مسلسل أشغال في إطار كوميدي حول طبيب يعمل بمصلحة الطب الشرعي ويتعرض لمواقف كوميدية ومواقف أخرى كارثة بسبب المساعد الخاص به الذي يورطه في أزمات عدة، وكان الجزء الأول من المسلسل قد حقق نجاحًا كبيرًا في الموسم الرمضاني الماضي وأشاد به الجمهور والنقاد.
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