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ثقافة وفنون

أبرز المسلسلات الكوميدية في 2024، أعمال رسمت الضحكة على وجوه الجمهور

أبطال أشغال شقة،
أبطال أشغال شقة، فيتو

عرض خلال عام 2024 عددًا من المسلسلات الكوميدية التي نجحت في رسم الضحكة على وجوه المشاهدين ومنحتهم لحظات من الفرح من خلال كوميديا المواقف والشخصيات المميزة.

 ومن أبرز الأعمال الكوميدية في خريطة المسلسلات لعام 2024:

 

مسلسل أشغال شقة

ومسلسل أشغال شقة من بطولة: هشام ماجد، أسماء جلال، محمد محمود، سلوى محمد علي، مصطفى غريب، من إخراج: خالد دياب، وتأليف: شيرين دياب.

دارت أحداث مسلسل أشغال شقة في إطار درامي طريف وكوميدي، وتنطلق الأحداث داخل منزل أسرة مصرية عادية تواجه أزمات لا حدود لها مع الخادمات مما ينعكس على حياة بطل العمل الذي يعمل طبيب وزوجته التي تعمل مذيعة تليفزيونية ولديهما طفلان توأمان.

مسلسل الكبير أوي 8

واصل الفنان أحمد مكي تقديم جرعة من الكوميديا للجمهور من خلال مسلسل الكبير أوي في جزءه الثامن الذي يدور حول تعرض (الكبير أوي) عمدة قرية (المزاريطة) لضغوط عديدة، حيث يجد نفسه مضطرًا للاهتمام بقضايا ومشاكل من حوله، ويتعرض لمواقف كوميدية.

المسلسل من إخراج أحمد الجندي وبطولة أحمد مكي، محمد سلام، بيومي فؤاد، رحمة أحمد فرج، حسين أبو حجاج، أمينة خليل.

بابا جه 

تدور أحداث مسلسل بابا جه حول هشام الذي يجسد شخصيته الفنان أكرم حسني وهو رجل أربعيني يعمل مدير فندق ومتزوج من نسرين أمين، ويتعرض للعديد من المشاكل بسبب أزمة كورونا وتداعياتها.

ومسلسل "بابا جه" من بطولة أكرم حسني، نسرين أمين، سماء إبراهيم، فريال يوسف، محمود البزاوي، محمد أوتاكا وحور أحمد وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف والعمل من تأليف وائل حمدي وإخراج خالد مرعي.

خالد نور وولده نور خالد

تدور أحداث مسلسل خالد نور وولده نور خالد حول مفارقة غير متوقعة وصدفة غير مرتبة تجمع أبًا وابنه بدون اختلاف في العمر بسبب فجوة زمنية ناتجة عن انفجار في المفاعل النووي الذي كان يعمل به الأب، ولا يعرف أحد كيف حدثت، هذا يؤدي إلى ظهور الأب وابنه في نفس العمر معًا، مما يسبب الكثير من المفارقات الكوميدية والأحداث الساخرة.

مسلسل "خالد نور وولده نور خالد" من بطولة شيكو، كريم محمود عبد العزيز، آية سماحة، دنيا ماهر، شريف رمزي، وآخرين، وهو من تأليف أحمد عبد الوهاب، كريم سامي، وإخراج محمد أمين.

مسلسل عمر أفندي

عمر أفندي عمل ينتمي إلى نوعية الفانتازيا حيث يتم تقديم الأحداث بطريقة خيالية بعيدا عن قواعد الحياة الواقعية، المسلسل تدور أحداثه ما بين الماضي والحاضر، حيث يتنقل بطل المسلسل بين عالمنا الحالي وحقبة الأربعينيات عبر سرداب بمنزل والده ويعيش حياة مزدوجة في زمنين مختلفين تمام الاختلاف وذلك في إطار كوميدي.

ومسلسل عمر أفندي من بطولة أحمد حاتم، آية سماحة، رانيا يوسف، محمد رضوان، محمود حافظ، والمسلسل من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج عبد الرحمن أبو غزالة.  

فراولة

تدور الأحداث حول (فراولة) قارئة الفنجان وابنة حارس العقار، لتخرج من الفقر وتصير من مشاهير السوشيال ميديا، في رحلة صعود مليئة بالمواقف الكوميدية، حتى تصبح سيدة مجتمع وخبيرة في مجال الطاقة. 

والمسلسل من بطولة نيللي كريم، صدقي صخر، أحمد فهيم، حجاج عبد العظيم، شيماء سيف، علا رشدي، وهو من تأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج محمد علي.

 

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