أبرزها تلف العصب البصري، أسباب الإصابة بعمى الألوان

عمى الألوان يعني أن العين لا ترى الألوان بالطريقة التي ينبغي لها، حيث ترى العيون الاختلافات في الضوء القادم، الذي يشبه إلى حد ما الطريقة التي نسمع بها الأصوات على أنها منخفضة أو عالية.

وتظهر ألوان كل قوس قزح دائمًا بنفس الترتيب: الأحمر والبرتقالي والأصفر والأخضر والأزرق والنيلي والبنفسجي، وتتوافق الألوان المختلفة في كل جزء من قوس قزح مع طول موجي مختلف للضوء، الألوان المحمرّة لها طول موجي طويل، والألوان المزرقة لها طول موجي أقصر، وفقًا لموقع “WebMD” الطبي

كيف ترى العين الألوان؟

تعمل العين كالكاميرا، فالجزء الأمامي به عدسة، وظيفتها هي تركيز الصور على الجزء الداخلي من مؤخرة العين، وتسمى هذه المنطقة الشبكية، وهي مغطاة بخلايا عصبية خاصة تحتوي على أصباغ تتفاعل مع الضوء:

تتحكم الخلايا المخروطية في رؤية الألوان، وهناك عدة أنواع من الأصباغ موجودة في ثلاثة أنواع من الخلايا المخروطية، ويتفاعل بعضها مع الضوء ذي الطول الموجي القصير، ويتفاعل البعض الآخر مع الأطوال الموجية المتوسطة، ويتفاعل البعض الآخر مع الأطوال الموجية الأعلى

الخلايا العصوية لها نوع واحد فقط من الصبغة، وتتفاعل بنفس الطريقة مع أي طول موجي للضوء، ولا علاقة للخلايا العصوية برؤية الألوان، لكنها حساسة للغاية للضوء وتسمح لنا بالرؤية في الليل.

ما هو عمى الألوان؟

عندما تحتوي الخلايا المخروطية على جميع الأصباغ المختلفة - والتي تسمى الأصباغ الضوئية - ترى العين جميع الألوان الممكنة، وإذا كانت هناك مشكلة في الأصباغ، فلن يرى الشخص الألوان بالطريقة التي يجب أن يراها بها، وهذا ما يسمى بنقص الألوان أو عمى الألوان.

إذا كانت هناك صبغة واحدة مفقودة، فقد تواجه مشكلة في رؤية ألوان معينة فقط.

إذا لم يكن لدي الشخص أي صبغات في المخاريط، فلن يرى الألوان على الإطلاق، وهذا ما يُعرف باسم عمي الألوان التام، وهو نادر الحدوث.

ما الذي يسبب عمى الألوان؟

عادةً ما تتسبب الجينات الموروثة من والاباء في حدوث خلل في الصبغات الضوئية - وهي جزيئات تكتشف اللون في الخلايا المخروطية الشكل، أو "المخاريط"، في شبكية العين.

ولكن في بعض الأحيان لا يكون عمى الألوان بسبب الجينات، بل بسبب:

تلف فيزيائي أو كيميائي للعين

تلف العصب البصري

تلف أجزاء من الدماغ تعالج معلومات اللون

إعتام عدسة العين - وهو غشاوة في عدسة العين

العمر

هل يسبب عمى الألوان مشاكل صحية أخرى؟

النوع الذي يوجد عند الولادة لا يسبب مشاكل، ويعيش معظم الأشخاص المصابين بعمى الألوان حياة طبيعية وكاملة، ولكن قد تمنع هذه الحالة الشخص من العمل الذي يتطلب مستوى معينًا من رؤية الألوان.

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