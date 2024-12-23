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التحفظ على مركز تجميل في الفيوم يعمل بدون ترخيص ويستخدم مستحضرات فاسدة

التحفظ على مركز تجميل
التحفظ على مركز تجميل في الفيوم يعمل بدون ترخيص

تمكنت حملة مشتركة من مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، وإدارة العلاج الحر بمديرية الصحة، من التحفظ علي  مركز تجميل تديره إحدى السيدات بدون ترخيص من الجهات المختصة، كما تم التحفظ علي  309 عبوة مستحضرات تجميل غير مسجلة بوزارة الصحة، ومجهولة المصدر، غير مصرح بتداولها داخل البلاد، وغير صالحة للاستخدام، وموصي بإعدامها طبقا لمحضر فحص المضبوطات بمعرفة هيئة الدواء المصرية.

حملات تموينية مكبرة على الأسواق

يذكر أن مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، قد شنت حملة مكبرة على الأسواق في القري والمدن، يومي 21 و22 ديسمبر الجاري، بالتعاون مع الإدارات التموينية بالمراكز، وإدارة مباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك، ومديريتي الصحة والطب البيطري، بهدف السيطرة على الاسواق ومنع تداول أي سلع مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية.

نتائج الحملات التموينية على الأسواق والمخابز والمحال التجارية

وقال سامح شبل عبدالرازق، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أن الحملات حررت 263 مخالفة، منها 104 مخالفة في قطاع المخابز ومحطات الوقود،  و 159 مخالفة لقطاع الأسواق، وتم إحالة المخالفات الي النيابات المختصة لمباشرة التحقيق.

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أنه تم التحفظ علي 8 طن أسمدة زراعية مدعمة، ممنوع تداولها خارج الجمعيات الزراعية، و905 كيلو جرام لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و4000 قطعة ألعاب نارية، و750 علبة سجائر صيني مهربة، و250 كيلو جرام دقيق بلدي مدعم.

تشديد الحملات على الأسواق في القري والمدن

 ولفت وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، الي أنه شدد علي الأجهزة الرقابية التابعة له، بضرورة تكثيف الحملات على الأسواق والمخابز والمحال التجارية ومستودعات الدقيق ومحطات الوقود، للسيطرة علي ما يتم طرحه يوميا للتداول، ومنع الاحتكار، أو طرح سلع مهربة أو مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية للاستهلاك حفاظًا على صحة المواطنين.

تحرير 263 مخالفة تموينية خلال حملات مكبرة على أسواق الفيوم

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كما شدد على ضرورة مواجهة بعض جشع التجار، الذين يتلاعبون في الأسعار بشكل غير مبرر، أو بحتكرون سلعًا بعينها بغرض الربح غير المشروع.

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