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"تموين الفيوم" تحرر447 مخالفة في حملات تموينية علي أسواق القري والمراكز

وكيل وزارة التموين
وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، فيتو

 شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية، عدة حملات مكبرة  بمختلف مراكز وقرى المحافظة، لضبط الأسعار والرقابة على الأسواق، ومنع تداول السلع المهربة أو مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية، وشارك في الحملات قسم مباحث التموين، ومديريتي الصحة والطب البيطري، وجهاز حماية المستهلك.

وقال سامح شبل وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية: إن مديرية التموين تمكنت خلال حملاتها المكبرة التي شنتها من تحرير 447 مخالفة تموينيه منها 139 مخالفة في قطاع المخابز، و308 مخالفة متنوعة في قطاع الأسواق والمحال التجارية.

التحفظ علي السلع مجهولة المصدر وغير الصالحة للاستخدام الادمي

كما تم التحفظ علي 320  كيلو جرام رؤوس ماشية مذبوحة خارج المجازر الحكومية،  ومخالفه لاشتراطات نقل اللحوم على سيارة ربع نقل ومخبأه تحت اقفاص خشبيه بصندوق السيارة، 2029 علبة سجائر مختلفة الأنواع بدون  فواتير ومجهولة المصدر، 144 زجاجة  زيت تمويني، و100 كيلو سكر تموين قبل تهريبها للسوق السوداء، 400 كيس شيبسي منتهي الصلاحية، و20 أسطوانة بوتاجاز ناقصه الوزن، و30 شيكارة دقيق بلدى زنة الواحدة 50 كيلو حرام  بإجمالي 1500 كيلو جرام، و4150 قطعه سلع غذائية منتهية الصلاحية، 185 عبوة بوية فاسدة، وتم عرض المحاضر علي النيابات المختصة، وأصدر وكلاء النيابة قرارات بسحب عينة من المضبوطات وتحليلها بمعامل وزارة الصحة، وتشكيل لجنة بإشراف النيابة العامة للتخلص الأمن من السلع الفاسدة بالمدافن الصحية.

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حملات مكثفة علي الأسواق والمحال التجارية والمخابز

واضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أنه شدد علي الأجهزة الرقابية التابعة للمديرية والإدارات التموينية بالمراكز، بضرورة تكثيف الرقابة علي الأسواق والمحال التجارية والمخابز، للسيطرة علي الأسعار، ومواجهة بعض التجار الجشعين، ومنع تداول أي سلع مجهولة المصدر أو غير صالحة للاستخدام الآدمي، حفاظا علي صحة المواطنين.

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