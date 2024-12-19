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نتائج حملة مكبرة لـ تموين الفيوم على الأسواق والمحال التجارية

جانب من المضبوطات،
جانب من المضبوطات، فيتو

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، حملة مكبرة علي الأسواق والمحال التجارية والمخابز، بالتعاون مع الإدارات التموينية بالمراكز.

 وشارك في الحملة مباحث التموين، ومديريتي الصحة والطب البيطري، وجهاز حماية المستهلك، بهدف السيطرة علي ما يتم تداوله للاستهلاك بالأسواق.

   السلع المتحفظ عليها

وقال سامح شبل، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أن حملات مديرية التموين  تمكنت من التحفظ علي ( 180 شيكارة دقيق بلدى زنة الواحدة 50  كيلو جرام بإجمالي 9  أطنان، و266 عبوة  سلع غذائية منتهية الصلاحية، و215 قطعة كريمات ومعطرات منتهية الصلاحية، و590 قطعة مواد غذائية منتهية الصلاحية، و190 كيلو جرام مكرونة، و280 كيس اندومي، و89 علبة جبنه نصف كيلو جرام، و14 علبة حلاوة طحينية، و291 عبوة بويات منتهية الصلاحية ).

محاضر قطاع المخابز

كما تم تحرير  57  مخالفة للمخابز ما بين تصرف في حصة الدقيق، ونقص وزن رغيف الخبز، وإنتاج رغيف مخالف للمواصفات، وعدم وجود ميزان حساس، عدم وجود قائمة اسعار وعدم نظافة أدوات العجين.

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كما  تابعت الحملات المخابز السياحية ومطاعم الفول والطعمية، ومحال السوبر ماركت، ومستودعات صرف الدقيق المدعم، ومستودعات البوتاجاز، ومحطات الوقود، كما تم  جرد لمحطات البترول والتنبيه على الرخص والسجلات ومتابعة التوزيع وضبط الأسعار، ومتابعة محال الجزارة للسيطرة علي أسعار اللحوم البلدية الطازجة، والمرور على الأسواق والشوادر وضبط الأسعار وخاصة أسواق الخضار والفاكهة.

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