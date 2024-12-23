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تحرير 263 مخالفة تموينية خلال حملات مكبرة على أسواق الفيوم

جانب من المضبوطات،
جانب من المضبوطات، فيتو

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، حملة مكبرة علي الأسواق في القري والمدن، يومي 21 و22 ديسمبر الجاري، بالتعاون مع الإدارات التموينية بالمراكز، وإدارة مباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك، ومديريتي الصحة والطب البيطري، بهدف السيطرة على الأسواق ومنع تداول أي سلع مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية.

نتائج الحملات التموينية على الأسواق والمخابز والمحال التجارية

وقال سامح شبل عبدالرازق، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم: إن الحملات حررت 263 مخالفة، منها 104 مخالفة في قطاع المخابز ومحطات الوقود،  و159 مخالفة لقطاع الأسواق، وتم إحالة المخالفات إلى النيابات المختصة لمباشرة التحقيق.

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أنه تم التحفظ علي 8 أطنان أسمدة زراعية مدعمة، ممنوع تداولها خارج الجمعيات الزراعية، و905 كيلو جرام لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و4000 قطعة ألعاب نارية، و750 علبة سجائر صيني مهربة، و250 كيلو جرام دقيق بلدي مدعم.

تشديد الحملات على الأسواق في القري والمدن

 ولفت وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، الي أنه شدد على الأجهزة الرقابية التابعة له، بضرورة تكثيف الحملات على الأسواق والمخابز والمحال التجارية ومستودعات الدقيق ومحطات الوقود، للسيطرة علي ما يتم طرحه يوميا للتداول، ومنع الاحتكار، أو طرح سلع مهربة أو مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية للاستهلاك حفاظًا على صحة المواطنين.

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كما شدد على ضرورة مواجهة بعض جشع التجار، الذين يتلاعبون في الاسعار بشكل غير مبرر، أو بحتكرون سلعًا بعينها بغرض الربح غير المشروع.

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