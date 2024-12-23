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حوادث

تجديد حبس متهم بغسل 60 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات

تجديد حبس، فيتو
تجديد حبس، فيتو

قررت  النيابة العامة، تجديد حبس متهم بغسل 60 مليون جنيه من حصيلة تجارة المخدرات، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيق.

كانت قد تمكنت  وزارة الداخلية من ضبط متهم بغسل 60 مليون جنيه من حصيلة تجارته في المخدرات.

واتخذت  الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والسيارات).

وقدرت تلك الممتلكات بـ (60 مليون جنيه) تقريبًا، وتم اتخاذ  الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

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النيابة العامة تجارة المخدرات وزارة الداخلية قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة

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