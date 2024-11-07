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اقتصاد

مصرف قطر المركزي يخفض أسعار الفائدة 30 نقطة أساس

مصرف قطر المركزى
مصرف قطر المركزى

قرر مصرف قطر المركزي خفض أسعار الفائدة الحالية للمصرف والمتعلقة بسعر فائدة الإيداع وسعر فائدة الإقراض وسعر إعادة الشراء بمقدار 30 نقطة أساس.

واعتبار من يوم الأحد المقبل يصبح سعر فائدة الإيداع 4.90%، وفائدة الإقراض 5.40%، وإعادة الشراء 5.15%.

الفيدرالى الامريكى يحسم اسعار الفائدة

كانت لجنة السياسة النقدية في مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي)، قد قررت خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، أي نصف حجم الخفض الذي تم في سبتمبر الماضي.


وذكر الفيدرالي أن المخاطر التي تهدد أهداف التوظيف والتضخم "متوازنة تقريبا"، وأن التضخم "حقق تقدما" نحو 2% لكنه لا يزال مرتفعا إلى حد ما.

وأشار إلى أن ظروف سوق العمل "تحسنت بشكل عام"، موضحا أن النشاط الاقتصادي استمر في التوسع بوتيرة ثابتة.

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