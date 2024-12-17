الثلاثاء 17 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الإمارات تتصدر القيمة التسويقية للمنتخبات المشاركة بخليجي 26

منتخب الإمارات، فيتو
منتخب الإمارات، فيتو

خليجي 26، يترقب عشاق الكرة العربية انطلاق بطولة كأس الخليج العربي بالنسخة 26، والتي تقام بدولة الكويت.

القيمة التسويقية للمنتخبات المشاركة بالبطولة 

ويتصدر منتخب الإمارات قائمة الأعلى فيما يخص القيمة التسويقية بين جميع المنتخبات المشاركة بالبطولة.

وتصل القيمة التسويقية للمنتخب الإماراتي وفقا لموقع "ترانسفير ماركت" لـ 37.30 مليون يورو.

وفيما يتواجد منتخب السعودية في المركز الثاني في صراع القيمة التسويقية بكأس الخليج بـ 27.10 ملايين يورو.

ويحتل المنتخب القطري المركز الثالث خلف الإمارات والسعودية بقيمة تقدر بـ 19.58 مليون يورو.

بينما تقدر القيمة التسويقية لمنتخب البحرين 10 ملايين دولار.

في المقابل، يعد منتخب اليمن أقل المنتخبات الثمانية المشاركة في كأس الخليج على مستوى القيمة السوقية ب 2.35 مليون يورو.

موعد انطلاق  كأس الخليج 26

 وتنطلق بطولة  كأس الخليج العربي 26 يوم السبت الموافق 21 ديسمبر 2024 على ملعب جابر الدولي بمباراة الافتتاح التي ستجمع بين أصحاب الأرض، منتخب الكويت، أمام وصيف النسخة الأخيرة منتخب عمان.

وتستمر المسابقة على مدار 12 يومًا تقريبًا، لتقام المباراة النهائية على ملعب جابر الدولي يوم الجمعة الموافقة 3 يناير 2025.

المنتخبات المشاركة في كأس الخليج 26

وتشارك 8 منتخبات كما هو معتاد في كأس الخليج 26، يتقدمها أصحاب الأرض منتخب الكويت، بجانب المنتخب السعودي ومنتخب قطر ومنتخب البحرين ومنتخب عمان ومنتخب الإمارات ومنتخب اليمن، وحامل لقب النسخة الأخيرة منتخب العراق.

وستشارك كافة هذه المنتخبات بالقوام الأساسي، حتى أنه تم إيقاف دوري روشن السعودي لمدة شهر حتى تستعد كتيبة المدرب هيرفي رينارد رغم ما تردد في الأشهر الماضية أن السعودية قد تدخل بالمنتخب الثاني كما كان الحال في النسخة الماضية.

نظام كأس الخليج 26

بطولة الخليج تعتبر ذات أهمية للمنتخبات المشاركة، فإنها فرصة مثالية للإعداد للفترة الحاسمة القادمة بتصفيات كأس العالم 2026، حيث يُستكمل الدور الثالث من التصفيات في شهر مارس المقبل.

ولن يتغير النظام المعتاد تاريخيًّا لكأس الخليج، حيث ستقام نسخة خليجي 26 بمشاركة 8 منتخبات سيتم تقسيمها إلى مجموعتين.

وسيتأهل من كل مجموعة الأول والثاني إلى نصف النهائي، حيث يواجه متصدر المجموعة الأولى وصيف الثانية والعكس صحيح، والفائزان ينتقلان إلى النهائي المرتقب.

مباريات خليجي 26 ستقام على ملعبين، وهما جابر الأحمد بسعة 60 ألف متفرج وجابر المبارك (الصليبيخات) بسعة 15 ألف متفرج.

يذكر أن المنتخب العراقي تُوِّج  بالنسخة الأخيرة من كأس الخليج بعد مباراة قوية  أمام المنتخب العُماني  والتي انتهت بانتصار "أسود الرافدين" 3-2 في الوقت الإضافي على ملعب البصرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كأس الخليج 26 كأس الخليج العربي 26 كاس الخليج العربي بطولة كأس الخليج العربي بطولة كأس الخليج المنتخب السعودي المنتخب القطري خليجي 26 منتخب اليمن منتخب الكويت منتخب السعودية

مواد متعلقة

استعدادا لـ خليجي 26، منتخب السعودية ينهي تجاربه الودية بالفوز أمام ترينيداد وتوباجو

بعد جائزة الكاف: اتحاد كرة القدم يهنئ رئيس الجمهورية

"الرياضة" تحقق في انهيار سقف الصالة الرياضية بمركز شباب التجمع

غياب محمد صلاح يثير الجدل حول جوائز الأفضل.. «الفرعون المصري» خاض 40 مباراة وسجل 21 هدفًا وصنع 15 آخرين.. وإبراهيم دياز في قائمة المستبعدين

المغرب تنظم كأس الأمم الأفريقية تحت 17 عاما في النسخ الثلاث المقبلة

لجان التفتيش بوزارة الرياضة تفحص الموقف المالي لاتحاد الكرة

قناة جديدة تعلن إذاعة بطولة خليجي 26

تصريحات نارية لـ رينارد قبل مشاركة المنتخب السعودي في خليجي 26

الأكثر قراءة

بث مباشر، حفل جوائز الأفضل في العالم ذا بيست 2024

وزير التموين يكشف شرطا أساسيا قبل التحول إلى الدعم النقدي

حفل ذا بيست، جارناتشو يفوز بجائزة بوشكاش لأفضل هدف في 2024 (فيديو)

سعر كيلو السكر في الأسواق اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024

أسرة السادات تفتح النار على محمد رمضان بعد سخريته من الرئيس الراحل (فيديو)

روسيا تعلن حالة الطوارئ في هذه المدينة

قائد الجيش الأوغندي يهدد بشن حرب على السودان واحتلال الخرطوم

جوائز ذا بيست، فيفا يكشف عن أفضل مدربة والتشكيل المثالي للسيدات في 2024

منوعات

المزيد

السعودية تطور خرسانة صديقة للبيئة من نوى التمر وقشور القهوة

روسيا تعلن حالة الطوارئ في هذه المدينة

على طريقة "البحث عن فضيحة"، خطف مدرس وإجباره على الزواج تحت تهديد السلاح (فيديو)

سائل منوي من فئران فضائية يمهد الطريق لاستعمار البشر للقمر والمريخ!

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو السكر في الأسواق اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024

خطوات الاستعلام عن أسماء المستفيدين من معاش تكافل وكرامة لعام 2025

1624 جنيهًا لهذا العيار، تراجع أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 17-12-2024

سعر الأرز اليوم الثلاثاء 17-12-2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

الأهلي ضمن قائمة جوائز الأفضل في أفريقيا لعام 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الأرض الخضراء في المنام وعلاقته بالسعادة والاستقرار العاطفي

عالم أزهري يوضح فوائد الرقية الشرعية، ومتى تكون سببًا في علاج الأمراض؟

تفسير حلم قطع الأشجار في المنام وعلاقته بخير قادم في المستقبل

المزيد
الجريدة الرسمية