الجمعة 01 نوفمبر 2024
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اقتصاد

نصائح لتجنب تراكم المديونية بسبب بطاقات الائتمان على عملاء البنوك

بطاقات الائتمان
بطاقات الائتمان

 يتساءل العديد من عملاء البنوك عن الوسائل التي تمنع التورط في مشاكل مالية بسبب سوء استخدام البطاقات الائتمانية.

تراكم الديون بسبب بطاقات الائتمان 

 غير أن بعض العملاء يقعون فريسة لتراكم الديون جراء الاستخدام غير المنظم لهذه البطاقات الائتمانية.

ونرصد خلال السطور التالية أفضل النصائح لاستخدام بطاقات الائتمان حتى يتجنب العملاء أية تراكمات للمديونية.

قواعد استخدام بطاقات الائتمان 

1-استخدم بطاقة واحدة أو بطاقتين

2-تجنب بطاقات ائتمان المتاجر 

3-تذكر قاعدة الـ30% 

4-غيّر نظرتك عن الائتمان 

 وفيما يخص التسوق 

١-تجنب السلف النقدية 

2-ادفع ديونك كل أسبوعين 

3-ابحث عن بطاقة تناسبك

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