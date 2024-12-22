الأحد 22 ديسمبر 2024
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اقتصاد

خبيرة ترصد تأثيرات خفض الفائدة على أداء البورصات الخليجية خلال تعاملات الأسبوع

البورصات الخليجية،
البورصات الخليجية، فيتو

قالت حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال، أداء البورصات الخليجية خلال أسبوع من التداولات لم تستجب فيه المؤشرات في منطقة الخليج لخفض أسعار الفائدة، بل تراجعت، حيث إن معدلات الخفض كانت أقل من توقعات المتعاملين، كما أنهم غير متأكدين من أن الولايات المتحدة ستستمر في الخفض طبقا لتصريحات رئيس الفيدرالي الأمريكي.


وفيما يلي عرض لمؤشرات الأسواق الخليجية

 


ففي الكويت


تراجع مؤشر الكويت الأول بنسبة طفيفة بلغت 0.04% في يوم الخميس ليغلق دون مستويات 7800 نقطة وعند أدنى مستوى في أسبوعين متأثرًا بانخفاض سهمي أجيليتي وبنك بوبيان بنحو 2% لكل منهما.


وارتفعت قيم التداول في بورصة الكويت إلى 71 مليون دينار في يوم الخميس مقارنة مع 51 مليون دينار في الجلسة السابقة بالتزامن مع تنفيذ مراجعة FTSE ربع السنوية.


وعلى مدار الأسبوع تراجع المؤشر الأول بنسبة 0.8% بعد أسبوعين متتاليين من المكاسب.


وفي قطر


ارتفع مؤشر بورصة قطر بنسبة 0.5% في الأسبوع الثالث من ديسمبر الحالي محققًا ثاني مكاسب أسبوعية على التوالي، مع العلم أن بورصة قطر كانت مغلقة في يومي الأربعاء والخميس من هذا الأسبوع بمناسبة العيد الوطني.


وفي الإمارات 


تراجع مؤشر فوتسي أبوظبي بنسبة 0.2% في يوم الخميس بضغط من انخفاض سهمي العالمية القابضة وأدنوك للحفر بنسبة 0.2% و1.8% 
بالمقابل ارتفع سهم أدنوك للإمداد بنسبة 1.5% بعد أن قالت الشركة أن قطاع أعمالها في الخدمات اللوجستية المتكاملة توسع بشكل كبير في عام 2024 مع إضافة 20 من الأصول البحرية.


في حين ارتفع مؤشر سوق دبي بنسبة 0.2% ليظل بالقرب من أعلى مستوياته في أكثر من 10 أعوام بدعم من ارتفاع سهمي إعمار العقارية والإمارات دبي الوطني بنحو 2% لكل منهما بناء علي إعلانات نتائج الاعمال.


وأبرم بنك الإمارات دبي الوطني اتفاقًا مع مصرف أبوظبي الإسلامي بقيمة 140 مليون جنيه إسترليني لتسهيل البعثات التعليميه في لندن.

 

وفي المملكة العربية السعودية


أنهى مؤشر الأسهم السعودية تداولات الأسبوع على انخفاض 206.89 نقطة وبنسبة 1.7% مقارنة بالأسبوع السابق، وأغلق عند 11892.44 نقطة في حين أنهى مؤشر السوق الموازية “نمو” جلسات الأسبوع على مكاسب 343.32 نقطة وبنسبة 1.1%، مقارنة بالأسبوع السابق وأغلق عند 31444.21 نقطة.

 

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