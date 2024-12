بطلات فيلم Sisterhood of the Traveling Pants يساندن بليك ليفلي في قضية التحرش

بليك ليفلي، “دعمًا لأختنا بليك”، بهذه الجملة، أعلنت بطلات الفيلم الشهير، Sisterhood of the Traveling Pants، دعمهم لزميلتهم الممثلة بليك ليفلي، بعد مقاضاتها رسميا زميلها جاستن بالدوني بتهمة التحرش الجنسي ومحاولة التشهير.

وأصدرت النجمات أميركا فيريرا، وأمبر تامبلين، وأليكسيس بليدل، المشاركات في بطولة فيلم Sisterhood of the Traveling Pants بيان صحفي، بعد ساعات قليلة من إصدار بليك ليفي بيانها الخاص.

أول تعليق لـ بليك ليفلي بعد مقاضاتها جاستن بالدوني

أصدرت الممثلة بليك ليفلي، بيانًا، بعد الإعلان رسميا عن مقاضاتها لنجم فيلم It Ends With Us، جاستن بالدوني، بتهمة التحرش الجنسي ومحاولة التشهير.

وقالت ليفي في البيان: "آمل أن تساعد إجراءاتي القانونية، في كشف الستار عن هذه التكتيكات الانتقامية الشريرة، لإيذاء الأشخاص الذين يتحدثون عن سوء السلوك، وتساعد في حماية الآخرين الذين قد يتم استهدافهم".

أولى خسائر جاستن بالدوني بعد تهم التحرش

تعد تهمة التحرش الجنسي، من التهم القاتلة للممثلين في هوليوود، حيث دمرت العديد من مستقبل الممثلين والممثلات، ويبدو أن الممثل جاستن بالدوني، سيحظى بتلك النهاية قريبا.

وأعلنت رسميا وكالة المواهب WME، التخلي رسميا عن تعاونها مع الممثل جاستن بالدوني، بعد الدعوى القضائية التي رفعتها بليك ليفلي ضده وتتهمه فيها بالتحرش الجنسي، زاعمة أنه خلق بيئة عمل مُعادية في خلال تصويرهما لفيلمهم الناجح "It Ends With Us"، قبل أن يشارك لاحقًا في حملة ضدها، لتشويه سمعتها.

تفاصيل اتهام بليك ليفي لـ جاستن بالدوني

وذكر موقع TMZ، تفاصيل اتهام بليك ليفلي ، لجاستن، موضحا أن ليفلي اتهمت جاستن، بانه جعل بيئة العمل في موقع تصوير "It Ends With Us" سيئة للغاية، لدرجة أنه عقد اجتماع حضره زوج ليفي الممثل الشهير رايان رينولدز مع آخرين، لمعالجة سلوك بالدوني.

