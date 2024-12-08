من هم أصحاب الأخدود، وما سبب تسميتهم؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

أصحاب الأخدود، تحدث الشيخ محمد سيد طنطاوي خلال تفسيره لسورة البروج، عن أصحاب الأخدود، موضحا سبب تسميتهم بهذا الاسم.

سورة البروج الآية 4

قال تعالى: «قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ».

سورة البروج الآية 4

تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 4 من سورة البروج



قال الشيخ محمد سيد طنطاوي: قوله - تعالى - ( قُتِلَ أَصْحَابُ الأخدود ) جواب القسم بتقدير اللام وقد، أي: وحق السماء ذات البروج، وحق اليوم الموعود، وحق الشاهد والمشهود، لقد قتل ولعن أصحاب الأخدود، وطردوا من رحمة الله بسبب كفرهم وبغيهم.

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معنى الأخدود

وتابع الشيخ طنطاوي: والأخدود: وهو الحفرة العظيمة المستطيلة في الأرض، كالخندق، وجمعه أخاديد، ومنه الخد لمجاري الدمع، والمخدة: لأن الخد يوضع عليها، ويقال: تخدد وجه الرجل، إذا صارت فيه التجاعيد، ومنه قول الشاعر: ووجه كأن الشمس ألقت رداءها... عليه، نقى اللون لم يتخدد.



من هم أصحاب الأخدود؟

وأتم طنطاوي: وقيل: إن جواب القسم محذوف، دل عليه قوله - تعالى: ( قُتِلَ أَصْحَابُ الأخدود ) كأنه قيل: أقسم بهذه الأشياء إن كفار مكة لملعونون كما لعن أصحاب الأخدود، وأصحاب الأخدود: هم قوم من الكفار السابقين، حفروا حفرا مستطيلة في الأرض، ثم أضرموها بالنار، ثم ألقوا فيها المؤمنين، الذين خالفوهم في كفرهم، وأبوا إلا إخلاص العبادة لله - تعالى - وحده.

الشيخ محمد سيد طنطاوي

من هو الشيخ محمد سيد طنطاوي؟

الدكتور محمد سيد طنطاوي من مواليد عام 1928 في قرية سليم الشرقية بمحافظة سوهاج، تعلم وحفظ القرآن في الإسكندرية، ثم حصل على الليسانس من كلية أصول الدين بجامعة الأزهر عام 1958، وعمل إمامًا وخطيبًا في وزارة الأوقاف عام 1960، وعقب حصوله على درجة الدكتوراه في التفسير عام 1966 تم تعيينه مدرسًا في كلية أصول الدين عام 1968.

تدرج في عدد من المناصب الأكاديمية بكلية أصول الدين في أسيوط، حتى انتدب للتدريس في ليبيا لمدة 4 سنوات، وفى عام 1980 انتقل إلى السعودية للعمل رئيسًا لقسم التفسير في كلية الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية.

مؤلفات الشيخ محمد سيد طنطاوي

كان للشيخ محمد سيد طنطاوي عدة مؤلفات في علوم الدين والتفسير منها: التفسير الوسيط للقرآن الكريم، بنو إسرائيل في القرآن والسنة، معاملات البنوك وأحكامها الشرعية، الدعاء، السرايا الحربية في العهد النبوي، القصة في القرآن الكريم، آداب الحوار في الإسلام، الاجتهاد في الأحكام الشرعية، أحكام الحج والعمرة، الحكم الشرعي في أحداث الخليج، تنظيم الأسرة ورأي الدين فيه، مباحث في علوم القرآن الكريم، العقيدة والأخلاق، الفقه الميسر، عشرون سؤالًا وجوابًا، فتاوى شرعية، المنهج القرآني في بناء المجتمع، رسالة الصيام، المرأة في الإسلام.

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