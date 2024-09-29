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معنى طوبى، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 29 من سورة الرعد (فيديو)

الشيخ محمد متولي
الشيخ محمد متولي الشعراوي، فيتو

معنى طوبى، أوضح الشيخ محمد متولي الشعراوي في خواطره بـسورة الرعد، معنى كلمة طوبى، كما أكد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بمعجزة القرآن التي هي من جنس ما نبغ فيه العرب.


سورة الرعد الآية 29

قال تعالى: «الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَى لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبٍ».

سورة الرعد الآية 29

تفسير الشيخ الشعراوي للآية 29 من سورة الرعد

قال الشيخ محمد متولي الشعراوي: وطُوبَى من الشيء الطيِّب؛ أي: سيُلاقُونَ شيئًا طيبًا في كُلِّ مظاهره: شكلًا ولَوْنًا وطَعْمًا ومزاجًا وشهوة، فكُلُّ ما يشتهيه الواحد منهم سيجده طيبًا؛ وكأن الأمر الطيب موجودًا لهم، وقول الحق سبحانه: {وَحُسْنُ مَآبٍ} [الرعد: 29] أي: حُسْنُ مرجعهم إلى مَنْ خلقهم أولًا، وأعاشهم بالأسباب؛ ثم أخذهم ليعيشوا بالمُسبِّب الأعلى؛ وبإمكانية (كُنْ فيكون)، ويريد الحق سبحانه من بعد ذلك أنْ يُوضِّح لرسوله صلى الله عليه وسلم أنه رسول من الرُّسُل؛ وكان كل رسول إلى أيِّ أمة يصحب معه معجزة من صِنْف ما نبغ فيه قومه.

 

معجزة النبي

وتابع الشيخ الشعراوي: وقد أرسل الحق سبحانه محمدًا صلى الله عليه وسلم ومعه المعجزة التي تناسب قومه؛ فَهُمْ قد نبغوا في البلاغة والبيان وصناعة الكلام، وقَوْل القصائد الطويلة وأشهرها المُعلَّقات السبع؛ ولهم أسواقٌ أدبية مثل: سوق عكاظ، وسوق ذي المجاز، ولذلك جاءت معجزته صلى الله عليه وسلم من جنس ما نبغُوا فيه؛ كي تأتيهم الحُجَّة والتعجيز، ولو كانت المعجزة في مجال لم ينبغوا فيه؛ لقالوا: (لم نعالج أمرًا مثل هذا من قبل؛ ولو كُنَّا قد عالجناه لَنبغْنَا فيه)، وهكذا يتضح لنا أن إرسالَ الرسولِ بمعجزة في مجال نبغَ فيه قومه هو نَوْعٌ من إثبات التحدِّي وإظهار تفوُّق المعجزة التي جاء بها الرسول، وهكذا نرى أن إرسال محمد صلى الله عليه وسلم بالقرآن وإنْ لم يُقنِع الكفار إنما كان مُطَابقًا لمنطق الوحي من السماء للرسالات كلها، ولذلك يقول الحق سبحانه هنا: {كَذَلِكَ أَرْسَلْنَاكَ في أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ}.

الشيخ محمد متولي الشعراوي

ولد الشيخ الشعراوي في 15 أبريل عام 1911م، بـ قرية دقادوس، مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية بجمهورية مصر العربية، وأتم حفظ القرآن الكريم في الحادية عشرة من عمره، وحصل على الشهادة الابتدائية الأزهرية عام 1923م، ودخل المعهد الثانوي الأزهري، وزاد اهتمامه بالشعر والأدب، وحظى بمكانة خاصة بين زملائه، فاختاروه رئيسًا لاتحاد الطلبة، ورئيسًا لجمعية الأدباء بالزقازيق.

 

مؤلفات الشيخ الشعراوي 

للشيخ الشعراوي مؤلفات علمية عديدة منها: معجزة القرآن - الأدلة المادية على وجود الله - أنت تسأل والإسلام يجيب - الإسلام والفكر المعاصر - قضايا العصر - أسئلة حرجة وأجوبة صريحة.

وبعد عمر مديد في رحاب الدعوة الإسلامية المستنيرة والسمحة، وفي خدمة الإسلام والمسلمين، توفي الشيخ الشعراوي عن عمر يناهز السابعة والثمانين، في 22 صفر 1419هـ، الموافق 17 يونيو 1998م.

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