أخبار الفن اليوم: خبيرة أبراج توجه تحذيرا لـ عمرو دياب.. ياسمين عبد العزيز تعلق على استغلال اسمها بالمهرجانات السينمائية.. مي عز الدين تبدأ تصوير "الحب كله" بهذا الموعد

شهدت الساحة الفنية، اليوم الأحد، عدد من الأحداث الهامة وكانت كالتالي:

خرجت الفنانة ياسمين عبد العزيز، عن صمتها، للتعليق على استغلال اسمها، في ظهور الفنان أحمد العوضي، بالمهرجانات السينمائية والحفلات الفنية.



ونشرت “ياسمين” عبر حسابها علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، عدد من الفيديو المنتشرة على الصفحات، والتي استخدمت اسمها في ظهور أحمد العوضي في إحدى الحفلات الفنية.

وعلقت “ياسمين” على الفيديوهات المنتشرة بقولها “كفاية ذكر واستغلال اسمي في أي خبر وأنا مش موجودة فيه لأن ده شغل رخيص لصالح الترند”.

كشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، ما ينتظر الهضبة عمرو دياب خلال العام الجديد 2025 وما يخبئه الفلك له.



حيث كشف خبيرة الأبراج، عبير فؤاد، في تصريحات لـ “فيتو”، عن التوقعات الفلكية لـ الهضبة، وماذا سيحدث خلال عام 2025؟، قائلة: توقعت في عام 2024 أن يتصرف بعصبية أمام استفزاز البعض، ونصحته أن يتحكم في انفعالاته، وقد حدث ذلك.

قال الفنان أحمد الشامي أنه لم يكون يتوقع كل هذا النجاح لدوره في مسلسل “رقم سري”، الذي عرض مؤخرًا عبر شاشة dmc، والذي أصبح حديثا للجمهور عبر مواقع التواصل الإجتماعي.



وأضاف الشامي في تصريحات خاصة لـ “فيتو”، أن الجمهور كان يسأله في الشارع من القاتل؟، وهل الحلقات سوف تكشف أنه هو القاتل في نهاية المسلسل أم أن هناك شخص آخر؟

وأوضح الشامي أن البعض كان يتمنى أن تكون الشخصية التي أقدمها هو القاتل، نظرًا للأحداث والمواقف المستفزة التي صدرت منها طوال الحلقات

تبدأ الشهر المقبل، الفنانة مي عز الدين تصوير مسلسل “ الحب كله”، على الرغم من حالتها النفسية السيئة التي تمر بها حزنا على رحيل والدتها، حيث مازالت موجودة بمنزلها، يرافقها عدد من صديقاتها من داخل وخارج الوسط الفني لمحاولة إخراجها من حالتها.



ويتكون مسلسل “ الحب كله” من 15 حلقة، ويعرض في شهر رمضان المقبل، حيث مازال المسلسل في مرحلة التحضير النهائية، ويعكف المخرج تامر محسن على اختيار باقي أبطال المسلسل.





يواصل النجمان عمرو سعد وأحمد رزق تصوير أحداث مسلسلهما الجديد “سيد الناس”، والذى انتهى من تصوير ما يقرب من 15% من أحداث العمل، ويتعرض عمرو سعد خلال العمل للعديد من المشاكل.



ويلعب الفنان أحمد رزق خلال مسلسل “سيد الناس” شخصية “عفيفي” وهو شقيق “الجارحي” الذى يقدم دوره الفنان عمرو سعد، ولكنهم مختلفان في التفكير، فالجارحي يقف مع المظلوم أما عفيفي يريد أن يستولى على حقوق الناس، مما يجعلهم يدخلان في مشاكل كثيرة خلال أحدث العمل.

حقق فيلم “الهنا اللي انا فيه” إيرادات أمس وصلت لـ2 مليون و500 ألف جنيه، ووصل إجمالى الإيرادات التي حققها العمل منذ بداية عرضه إلى ما يقرب من 6 ملايين جنيه.



وفيلم “الهنا اللي أنا فيه” يشارك في بطولته رفقة الفنان كريم محمود عبد العزيز كل من الفنانة دينا الشربيني وياسمين رئيس والفنانة مريم الجندي، وغيرهم.

والفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج خالد مرعي، ويعد التعاون الأول بين كريم محمود عبد العزيز والسيناريست أيمن بهجت قمر وأيضا المخرج خالد مرعي.

يواصل الفنان طارق صبري تصوير عدد من مشاهده ضمن أحداث مسلسل “الحلانجي” الذى يقوم ببطولته الفنان محمد رجب، والمقرر عرضه خلال سباق رمضان 2025.



ويجسد صبري خلال أحداث العمل شخصية ضابط شرطة يحاول القبض على محمد رجب بسبب أعمال النصب التى يقوم بها.



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