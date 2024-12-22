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ثقافة وفنون

رغم حالة الحزن، مي عز الدين تبدأ تصوير مسلسل "الحب كله" الشهر المقبل

مي عز الدين
مي عز الدين

تبدأ الشهر المقبل، الفنانة مي عز الدين تصوير مسلسل “ الحب كله”، على الرغم من حالتها النفسية السيئة التي تمر بها حزنا على رحيل والدتها، حيث مازالت موجودة بمنزلها، يرافقها عدد من صديقاتها من داخل وخارج الوسط الفني لمحاولة إخراجها من حالتها.

ويتكون مسلسل “ الحب كله” من 15 حلقة، ويعرض في شهر رمضان المقبل، حيث مازال المسلسل في مرحلة التحضير النهائية، ويعكف المخرج تامر محسن على أختيار باقي أبطال المسلسل.

 

ويشارك في بطولة العمل الفنان آسر ياسين وأشرف عبد الباقي ومي عز الدين ودياب وآخرون 

 

تفاصيل مسرحية قلبي وأشباحه

 وقدمت الفنانة مى عز الدين مؤخرًا مسرحية قلبي وأشباحه وشاركها البطولة الفنان عمرو يوسف، ضمن موسم الرياض في المملكة العربية السعودية.

 مسرحية قلبي وأشباحه بطولة مي عز الدين وعمرو يوسف وحمدي المرغني وحاتم صلاح وإيمان السيد وشريف البردويلي وكامبا ومحمد ناصر ومروة أنور، ودعاء رجب وإبرام سمير، والعمل من تأليف طه زغلول ونور مهران وأحمد عبد العزيز، وإنتاج صلاح الجهيني وإخراج محمد محمدي.

تدور مسرحية قلبي وأشباحه، في إطار رعب كوميدي، خلال تصوير فيلم رعب داخل أحد القصور المهجورة، ويفاجأ فريق العمل بأن القصر مسكون بالأشباح الحقيقية، إذ تظهر صاحبة القصر لتورط بطل الفيلم وطاقم التصوير في مهمة مع الأشباح التي تسكن المكان.

 

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مي عز الدين الفنانة مي عز الدين آسر ياسين

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