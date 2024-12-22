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ثقافة وفنون

أحمد الشامي: نجاح مسلسل رقم سري فاق توقعاتي

احمد الشامي
احمد الشامي

قال الفنان  أحمد الشامي أنه لم يكون يتوقع كل هذا النجاح لدوره في مسلسل “رقم سري”، الذي عرض مؤخرًا عبر شاشة dmc، والذي أصبح  حديثا للجمهور عبر مواقع التواصل الإجتماعي. 

وأضاف الشامي في تصريحات خاصة لـ “فيتو”، أن الجمهور كان يسأله في الشارع من القاتل؟، وهل الحلقات سوف تكشف أنه هو القاتل في نهاية المسلسل أم أن هناك شخص آخر؟

وأوضح الشامي أن البعض كان يتمنى أن تكون الشخصية التي أقدمها هو القاتل، نظرًا للأحداث والمواقف المستفزة التي صدرت منها طوال الحلقات 

شخصيات من “صوت وصورة” تواصل الظهور في “رقم سري”

يذكر أنه، من أبرز الشخصيات التي تظهر في الجزء الثاني من المسلسل بعد ظهورها في الأول شخصية المحامي لطفي عبود الذي جسد شخصيته صدقي صخر، والذي نجح في إثبات براءة رضوى “حنان مطاوع” من تهمة قتل الدكتور عصام “مراد مكرم”، وكان أحد أركان الجزء الأول من المسلسل.

كما يقدم وافي “عمرو وهبة” أيضًا شخصيته التي ظهر بها في “صوت وصورة” بأحداث الجزء الثاني، وكان هو مساعد لطفي عبود والذي ساعده كثيرًا خاصة في التعرف على عالم الذكاء الاصطناعي وكيفية الاستفادة منه لتحسين موقف رضوى.

والمقدم حسين “رامي الطمباري” أيضًا يتواجد في الجزء الثاني من المسلسل وبالتأكيد لا يزال يعمل في وظيفته وسيكون له دور في تحقيق العدالة كما فعل في الجزء الأول، ومن الشخصيات الأخرى المستمرة أيضًا في الجزء الثاني شخصية ماجدة التي تجسد شخصيتها الفنانة ناردين فرج، وهي محامية تعمل بطرق وأساليب ملتوية وكانت هي خصم لطفي عبود وموكله الدكتور عصام ومن المفترض أنها هربت في الجزء الأول من المسلسل، بالإضافة إلى الفنان أحمد شاهين الذي يواصل تقديم شخصية مصطفى جاويش وهو محامي أيضًا مع لطفي عبود.

أبطال مسلسل رقم سري

يشارك في بطولة مسلسل رقم سري إلى جانب ياسمين رئيس كل من صدقي صخر وناردين فرج وعمرو وهبة ونادين وأحمد الرافعي ورامي الطمباري، ومن إخراج محمود عبدالتواب، وتأليف محمد سليمان عبد المالك.

 و"رقم سري" يدور حول "ندى عشماوي" فتاة في منتصف الثلاثينيات، شخصية قيادية وطموحة حيث أصبحت أصغر مديرة بنك في سنها وهي غير محبوبة في عملها، ويتم العثور على جثتها في العمل، ويتولى الضابط "حسين محمود" التحقيق، وتتشابك الاتهامات في موظفيها وأقاربها، مع الكشف عن مخطط لسرقة أحد أموال المودعين عن طريق منظومة البنك الإلكترونية لتتكشف عبر مسار التحقيق المزيد من المفاجآت.

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أحمد الشامي أبطال مسلسل رقم سري رقم سري

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