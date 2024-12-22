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ثقافة وفنون

طارق صبري يظهر في كواليس مسلسل الحلانجي (صور)

طارق صبري بكواليس
طارق صبري بكواليس مسلسل الحلانجي

يواصل الفنان طارق صبري تصوير عدد من مشاهده ضمن أحداث مسلسل “الحلانجي” الذى يقوم ببطولته الفنان محمد رجب، والمقرر عرضه خلال سباق رمضان 2025.

ويجسد صبري خلال أحداث العمل شخصية ضابط شرطة يحاول القبض على محمد رجب بسبب أعمال النصب التى يقوم بها.
 

ومسلسل الحلانجي، من بطولة الفنان محمد رجب إلى جانب كوكبة من نجوم الفن أبرزهم: أيتن عامر، محمد لطفي ومحمود قابيل وعبير صبري وإبراهيم السمان وأحمد وفيق وطارق صبري، والعمل من تأليف محمود حمدان إخراج معتز حسام.

 


وتدور أحداث مسلسل الحلانجي في إطار اجتماعي تشويقي كوميدي، حول الشخصية الرئيسية التي يقدمها محمد رجب التي تتمتع بصفة النصب على الأخرين، ويتناول العمل جانب الشر أو تدبير المكائد والأذى لمن حوله خلال الأحداث، مثلما اعتاد تقديمه.

ونشر محمد رجب، صورة من كواليس أول أيام تصوير مسلسل الحلانجي، وعلق عبر فيسبوك: «بسم الله توكلنا علي الله.. مسلسل الحلانجي رمضان 2025.. إنتاج: أستاذ ممدوح شاهين.. تأليف: محمود حمدان.. إخراج: معتز حسام.. رمضان 2025 مسلسل الحلانجي». 

من ناحية أخرى، كان تعاقد الفنان محمود قابيل على المشاركة في بطولة مسلسل "الحلانجي" والمقرر عرضه خلال شهر رمضان القادم.

وكان آخر أعمال الفنان محمد رجب هو مسلسل الونش المكون من ٤٥ حلقة، ويضم مجموعة كبيرة من النجوم وعلى رأسهم ميمي جمال ومحمود عبد المغني وميريهان حسين ومنة فضالي ومحسن منصور وإيهاب فهمي ومن تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق.

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