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ارتفاع حصيلة ضحايا التدافع أمام مركزين لتوزيع الطعام بنيجيريا لـ 32 قتيلا

نيجيريا، فيتو
نيجيريا، فيتو

أعلنت الشرطة النيجيرية، الأحد، أن حصيلة حادثي تدافع أمام مركزين لتوزيع الطعام على الفقراء، السبت، وصلت إلى 32 قتيلا، في وقت تواجه نيجيريا سلسلة حوادث من هذا القبيل خلال فعاليات خيرية.

 

حادثا تدافع أمام مركزين لتوزيع الطعام على الفقراء

ونقلت "فرانس برس" عن الشرطة قولها إن 22 شخصا لقوا حتفهم السبت بينما اصطف الناس خارج مركز لتوزيع الأرز في بلدة أوكيجا الجنوبية، بعدما أعلنت السبت أن التدافع أسفر عن "العديد" من القتلى.

وبحسب موقع «ارم» ففي اليوم ذاته، أدى تدافع آخر خارج كنيسة توزع الطعام على "الضعفاء وكبار السن" في العاصمة أبوجا إلى مقتل 10 أشخاص على الأقل.

ودفع الحادثان الرئيس النيجيري بولا تينوبو إلى إلغاء أنشطته الرسمية.

حوادث التدافع أمام مراكز توزيع الطعام في نيجيريا

وتأتي حوادث التدافع أمام مراكز توزيع الطعام في وقت تشهد أكبر دولة أفريقية، من حيث عدد السكان، أسوأ أزمة اقتصادية منذ أعوام، مع ارتفاع التضخم إلى 34,6 % في نوفمبر الماضي.

ودعا بيان من المدير العام لوكالة إدارة الطوارئ إلى "إدارة الحشود بشكل صحيح أثناء توزيع المساعدات الخيرية لمنع التدافع والخسائر في الأرواح التي يمكن تجنبها"

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الشرطة النيجيرية نيجيريا الرئيس النيجيري بولا تينوبو اكبر دولة افريقية

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