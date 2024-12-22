ارتفاع حصيلة ضحايا حادث تدافع الأرز في نيجيريا إلى 22 قتيلا

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الأحد، أن حصيلة قتلى حادث التدافع عند مركز لتوزيع الأرز المجاني عشية عيد الميلاد في بلدة أوكيجا بولاية أنامبرا جنوبي نيجيريا ارتفعت إلى 22 قتيلا.

ضحايا في حادث تدافع الأرز في نيجيريا

وذكرت وسائل إعلام نيجيرية نقلا عن الشرطة المحلية: "نتيجة التدافع (بسبب توزيع) الأرز في الفترة التي سبقت عيد الميلاد في أوكيجا، لقي 22 شخصا مصرعهم".



وكانت صحيفة "فانغارد" ذكرت في وقت سابق أن عدد القتلى في الحادث بلغ 17 شخصا.

احتفالات عيد الميلاد

ويوم الخميس الماضي نقلت صحيفة "بانش" عن الشرطة النيجيرية أن 35 طفلا لقوا حتفهم في حادث تدافع آخر وقع في حفل عيد الميلاد في ولاية أويو النيجيرية، وبعد ذلك احتجزت قوات الشرطة ملكة سابقة لأحد الشعوب المحلية باعتبارها الراعي الرئيسي للحدث.

ويأتي ذلك مع اقتراب موعد احتفالات عيد الميلاد، والتي تشتهر بتوزيع الهداية، ويحرص الكثير من الناس في مختلف أنحاء العالم بالاحتفال بها.

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