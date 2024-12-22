حملة الـ 16 يوما، فعاليات مكثفة لمكافحة العنف ضد المرأة بالمدارس في البحيرة

نظم فرع المجلس القومي للمرأة بالبحيرة، برئاسة المهندسة زكية رشاد، مقررة المجلس، بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بالبحيرة، ندوة بعنوان "العنف ضد المرأة في ظل المتغيرات المعاصرة" تحت رعاية الدكتورة جاكلين عازر - محافظ البحيرة، وذلك بحضور محمد بدر، وكيل مديرية التربية والتعليم بالبحيرة، الدكتور حمدي صالح، موجه عام التربية الاجتماعية، الدكتورة نفين أبو طاحون، ممثلا عن مديرية الصحة بالبحيرة، وعدد من أعضاء فرع المجلس وسفيرات المحبة والسلام والأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين بالتربية والتعليم والزائرات الصحيات بالمدارس.

التعريف بمخرجات حملة الـ 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة

تم فتح باب النقاش لعرض توصيات فرع المجلس القومي للمرأة التي تهدف إلى زيادة الوعي وتعزيز الجهود لمكافحة العنف ضد المرأة في جميع فئات المجتمع، من جانبها وجهت مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالبحيرة، الشكر والتقدير إلى الدكتورة جاكلين عازر لدعمها المستمر لأنشطة فرع المجلس، وأشادت بالتعاون المثمر مع مديرية التربية والتعليم، كما تم التأكيد على أهمية اللقاء، وحضور هذا العدد الكبير من الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين في المدارس، للتعريف بمخرجات حملة الـ 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة، وتبادل الآراء حول أهمية تعزيز الوعي في المدارس.

الدور الفعال والمميز لفرع المجلس القومي للمرأة بالبحيرة

وأشاد المشاركين بالدور الفعال والمميز لفرع المجلس القومي للمرأة بالبحيرة في معالجة قضايا المجتمع، مؤكدين أن حملة هذا العام، التي شملت المدارس ومقابلة الأخصائيين وأولياء الأمور، كانت خطوة هامة، وطالبوا بمزيد من هذه اللقاءات في المستقبل.

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