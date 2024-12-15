الأحد 15 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

بتكلفة 259 مليون جنيه، تنفيذ 59 مشروعا رياضيا في البحيرة

حصاد الشباب والرياضة
حصاد الشباب والرياضة بالبحيرة

أصدر المكتب الاعلامي لمحافظ البحيرة إنفوجراف؛ أوضح خلاله أن المحافظة شهدت خلال العام الحالي 2024، تنفيذ  59 مشروعًا رياضيًا وشبابيًا بتكلفة إجمالية بلغت 259.6 مليون جنيه.

وأوضح المكتب الإعلامي للمحافظة أن هذه المشروعات ستشكل نقلة نوعية في مستوى الخدمات الرياضية ودعم المواهب الشابة وإعداد جيل قادر على تحقيق طموحات الوطن، في إطار اهتمام القيادة السياسية ببناء الإنسان المصري وتطوير البنية التحتية للمنشآت الشبابية والرياضية، وتحت رعاية ودعم الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، 

وأشار إلى أن المحافظة تواصل تنفيذ خططها الطموحة للنهوض بقطاع الشباب والرياضة كجزء من رؤية شاملة لتحقيق التنمية المستدامة وتوفير أفضل الخدمات لأبناء المحافظة.

27 مشروعًا جاري العمل بها حاليًا، بإجمالي تكلفة 91.6 مليون جنيه

وتضمنت تلك المشروعات بمحافظة البحيرة 31 مشروعًا تم الانتهاء منها بالكامل، بتكلفة إجمالية قدرها 98 مليون جنيه و27 مشروعًا جاري العمل بها حاليًا، بإجمالي تكلفة 91.6 مليون جنيه، بالإضافة لمشروع تم وضع حجر الأساس له، بتكلفة تصل إلى 70 مليون جنيه.

تهيئة مناخ مناسب لاكتشاف المواهب وتطوير مهاراتهم

أكدت الدكتورة جاكلين عازر حرص المحافظة على تطوير المنشآت الرياضية بما يسهم في تعزيز الحركة الرياضية وتهيئة مناخ مناسب لاكتشاف المواهب وتطوير مهاراتهم، تنفيذًا لاستراتيجية الدولة لبناء الإنسان المصري وبما يتسق مع المبادرة الرئاسية بداية.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البحيرة الخدمات الرياضية الدكتورة جاكلين عازر المنشـــــآت الرياضيــــــة بدايه

الأكثر قراءة

إصابة إدوارد بشلل في المعدة.. اعرف التفاصيل

الحكومة تكشف حقيقة إلغاء الدعم العيني واستبداله بالنقدي

موعد صرف معاشات يناير 2025 وحقيقة زياداتها

صرف أول منح العمالة غير المنتظمة بالزيادة الجديدة.. في هذا الموعد

الونش وميشالاك أساسيان،أحمد مجدي يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة المصري بالكونفدرالية

السيسي يصدق على قانون جديد بشأن ميناء الإسكندرية

درس الهندسة والصيدلة والتجارة، محطات مهمة في حياة الفنان الراحل نبيل الحلفاوي

مصدر بالأهلي: محمد الشناوي يرغب في الرحيل إلى السعودية بعد كأس العالم للأندية

منوعات

المزيد

بيع لوحة مركبة بأكثر من مليون دولار في الأردن

الإفراج عن المطربة برستو أحمدي بعد ساعات من اعتقالها بسبب أغنية ضد الحجاب في إيران

حكاية فتاة سورية ظهرت مع الجولاني تثير ضجة، والنشطاء: فرحانة وغطت رأسها لأجله

الخفافيش تهدد سكان ولاية أسترالية بفيروس مميت، ما القصة؟

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن النحاس في البورصات العالمية اليوم الأحد

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأحد

سعر السلندرات الألومنيوم يسجل 140 ألف جنيه اليوم الأحد

سعر الأرز في الأسواق اليوم الأحد 15 - 12 - 2024

المزيد

انفوجراف

القيمة السوقية لأغلى لاعبي الزمالك والمصري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الشيخ في المنام وعلاقتها بالتخلص من الأزمات

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة "قاضي الشريعة" الإمام الشافعي (1 – 5)

"زي النهاردة" منذ 768 عاما هولاكو يقتحم قلعة "آلموت".. ويقضي على دولة "الحشاشين"

المزيد
الجريدة الرسمية