بتكلفة 259 مليون جنيه، تنفيذ 59 مشروعا رياضيا في البحيرة

أصدر المكتب الاعلامي لمحافظ البحيرة إنفوجراف؛ أوضح خلاله أن المحافظة شهدت خلال العام الحالي 2024، تنفيذ 59 مشروعًا رياضيًا وشبابيًا بتكلفة إجمالية بلغت 259.6 مليون جنيه.

وأوضح المكتب الإعلامي للمحافظة أن هذه المشروعات ستشكل نقلة نوعية في مستوى الخدمات الرياضية ودعم المواهب الشابة وإعداد جيل قادر على تحقيق طموحات الوطن، في إطار اهتمام القيادة السياسية ببناء الإنسان المصري وتطوير البنية التحتية للمنشآت الشبابية والرياضية، وتحت رعاية ودعم الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة،

وأشار إلى أن المحافظة تواصل تنفيذ خططها الطموحة للنهوض بقطاع الشباب والرياضة كجزء من رؤية شاملة لتحقيق التنمية المستدامة وتوفير أفضل الخدمات لأبناء المحافظة.

27 مشروعًا جاري العمل بها حاليًا، بإجمالي تكلفة 91.6 مليون جنيه

وتضمنت تلك المشروعات بمحافظة البحيرة 31 مشروعًا تم الانتهاء منها بالكامل، بتكلفة إجمالية قدرها 98 مليون جنيه و27 مشروعًا جاري العمل بها حاليًا، بإجمالي تكلفة 91.6 مليون جنيه، بالإضافة لمشروع تم وضع حجر الأساس له، بتكلفة تصل إلى 70 مليون جنيه.

تهيئة مناخ مناسب لاكتشاف المواهب وتطوير مهاراتهم

أكدت الدكتورة جاكلين عازر حرص المحافظة على تطوير المنشآت الرياضية بما يسهم في تعزيز الحركة الرياضية وتهيئة مناخ مناسب لاكتشاف المواهب وتطوير مهاراتهم، تنفيذًا لاستراتيجية الدولة لبناء الإنسان المصري وبما يتسق مع المبادرة الرئاسية بداية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.