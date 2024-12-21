السبت 21 ديسمبر 2024
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حوادث

مصرع 4 أشخاص وإصابة آخرين بحادث تصادم بالبحيرة

مصرع ٤ أشخاص وإصابة
مصرع ٤ أشخاص وإصابة آخرين

لقي ٤ أشخاص مصرعهم وأصيب ٤ آخرين بكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسم بمحافظة البحيرة بينهم اشتباه نزيف بالمخ وكسر  بالحوض والقدم، في حادث تصادم تروسيكل مع ميني باص محمل بالركاب عند كوبري الجلاء بقرية سيدي غازي  داخل نطاق مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، وتم نقلهم إلى مستشفى كفر الدوار العام لتلقي العلاج اللازم.

مصرع واصابة ٨ أشخاص بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم

أبلغت إدارة الطوارئ بمديرية الصحة بالبحيرة، بقيادة الدكتور السيد أحمد عبدالجواد وكيل وزارة الصحة بالبحيرة بوقوع حادث ومتوفيين ومصابين وتم الدفع بسيارات الاسعاف الي مكان الحادث عند كوبري الجلاء بقرية سيدي غازي،، بالانتقال تبين تصادم تروسيكل بسيارة اخري ميني باص  أسفر عن مصرع ٤ أشخاص وإصابة ٤ آخرين بينهم حالتين خطرة وكسور وإصابات متفرقة في أنحاء الجسم، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

 

جار العرض علي النيابة العامة لاتخاذ اللازم

تبلغت الأجهزة المختصة بمديرية أمن البحيرة حيث تم الانتقال والمعاينة بمكان الحادث وتحرر محضر بالواقعة وجاري العرض علي النيابة العامة لاتخاذ اللازم.

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البحيرة كوبرى الجلاء سيدي غازي كفر الدوار مصرع اصابة مديرية الصحة بالبحيرة
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