الثلاثاء 17 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

الانتهاء من 2770 مشروعًا بقرى حياة كريمة بالبحيرة

أحد المشروعات بالبحيرة
أحد المشروعات بالبحيرة

أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، أن المحافظة شهدت طفرة تنموية كبيرة في مختلف القطاعات والمجالات بهدف توفير حياة كريمة للمواطنين والعمل على تلبية احتياجاتهم، في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتى تبنتها الدولة المصرية لتطوير الريف المصري وتحسين جودة الحياة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

الانتهاء من 2770 مشروعًا منها بما يعادل 71% من إجمالي المشروعات المخططة

وأوضحت محافظ البحيرة، أن إجمالي مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتى يتم تنفيذها بمراكز دمنهور، أبو حمص، كفر الدوار، حوش عيسى، أبو المطامير، ووادي النطرون، بلغ 3916 مشروعًا، تم الانتهاء من 2770 مشروعًا منها، بما يعادل 71% من إجمالي المشروعات المخططة، كما أنه جاري تنفيذ 898 مشروعًا آخر.

التنسيق مع كافة الجهات المعنية من أجل تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات

وأضافت محافظ البحيرة، أنه يتم دراسة تنفيذ مشروعات إضافية ضمن المبادرة لتوسيع نطاق الاستفادة منها بكافة مدن ومراكز المحافظة، مشيرة إلى أنه يتم التنسيق مع كافة الجهات المعنية من أجل تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات، وزيادة معدلات الإنجاز بما يلبي احتياجات المواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البحيرة الريف المصري الدكتورة جاكلين عازر

الأكثر قراءة

بث مباشر، حفل جوائز الأفضل في العالم ذا بيست 2024

وفاة حسام حسن لاعب نجوم مصر ووالدته في حادث سير

حذف "طلاق كنسي".. النواب يحسم قانون الضمان الاجتماعي بتعريف المنفصلة المسيحية

وزير التموين يكشف شرطا أساسيا قبل التحول إلى الدعم النقدي

مصرع 13 شخصا وإصابة 2 آخرين في حادث مروع بأسيوط (صور)

عرض سعودي لضم نجم وسط الأهلي في انتقالات يناير

السيسي يصدق على قانون لجوء الأجانب لمصر

روسيا تعلن حالة الطوارئ في هذه المدينة

منوعات

المزيد

روسيا تعلن حالة الطوارئ في هذه المدينة

على طريقة "البحث عن فضيحة"، خطف مدرس وإجباره على الزواج تحت تهديد السلاح (فيديو)

سائل منوي من فئران فضائية يمهد الطريق لاستعمار البشر للقمر والمريخ!

بيع تذاكر حفل أم كلثوم بتقنية "الهولوجرام" في السوق السوداء بالمغرب

المزيد

خدمات

المزيد

خطوات الاستعلام عن أسماء المستفيدين من معاش تكافل وكرامة لعام 2025

1624 جنيهًا لهذا العيار، تراجع أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 17-12-2024

سعر الأرز اليوم الثلاثاء 17-12-2024 في الأسواق

كم سجل سعر كيلو السكر في الأسواق اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024؟

المزيد

انفوجراف

بعد تصديق الرئيس..9 حقوق للاجئين في القانون الجديد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم قطع الأشجار في المنام وعلاقته بخير قادم في المستقبل

أسماء سورة القلم وفضائلها وما ورد بشأنها

تفسير رؤية العثور على فلوس في المنام وعلاقتها بالتحذير من ارتكاب أفعال محرمة

المزيد
الجريدة الرسمية