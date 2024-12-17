الانتهاء من 2770 مشروعًا بقرى حياة كريمة بالبحيرة

أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، أن المحافظة شهدت طفرة تنموية كبيرة في مختلف القطاعات والمجالات بهدف توفير حياة كريمة للمواطنين والعمل على تلبية احتياجاتهم، في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتى تبنتها الدولة المصرية لتطوير الريف المصري وتحسين جودة الحياة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

الانتهاء من 2770 مشروعًا منها بما يعادل 71% من إجمالي المشروعات المخططة

وأوضحت محافظ البحيرة، أن إجمالي مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتى يتم تنفيذها بمراكز دمنهور، أبو حمص، كفر الدوار، حوش عيسى، أبو المطامير، ووادي النطرون، بلغ 3916 مشروعًا، تم الانتهاء من 2770 مشروعًا منها، بما يعادل 71% من إجمالي المشروعات المخططة، كما أنه جاري تنفيذ 898 مشروعًا آخر.

التنسيق مع كافة الجهات المعنية من أجل تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات

وأضافت محافظ البحيرة، أنه يتم دراسة تنفيذ مشروعات إضافية ضمن المبادرة لتوسيع نطاق الاستفادة منها بكافة مدن ومراكز المحافظة، مشيرة إلى أنه يتم التنسيق مع كافة الجهات المعنية من أجل تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات، وزيادة معدلات الإنجاز بما يلبي احتياجات المواطنين.

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