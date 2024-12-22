تنفيذ 16 مشروعًا صحيا في البحيرة بتكلفة 3.12 مليار جنيه

نشر المكتب الإعلامي لمحافظ البحيرة إنفوجرافا أوضح خلاله منجزات قطاع الصحة خلال 2024، حيث تم الانتهاء من 5 مشروعات فى قطاع الصحة بتكلفة 75 مليون جنيه، كما أنه جارى حاليًا تنفيذ 16 مشروعًا آخر بتكلفة إجمالية تصل إلى 3.12 مليار جنيه، بما يعكس التزام المحافظة بتحقيق نقلة نوعية في هذا المجال.

8 مبادرات صحية استفاد منها أكثر من 2.5 مليون مواطن

وتم تنظيم 465 قافلة وندوة طبية استهدفت تحسين الوعي الصحي وتقديم خدمات طبية مجانية في المناطق الأكثر احتياجًا، كما تم إطلاق عدد 8 مبادرات صحية استفاد منها أكثر من 2.5 مليون مواطن بمحافظة البحيرة ،وبلغ عدد المستفيدين من الخدمات الطبية بالمحافظة نحو 10.4 مليون مواطن، مما يعكس الجهود المبذولة لتوفير خدمات صحية متكاملة.

تنفيذ مشروعات جديدة وتطوير المنشآت الصحية القائمة

اكدت الدكتورة جاكلين عازر، أن محافظة البحيرة تُولي قطاع الصحة أولوية قصوى باعتباره ركيزة أساسية لتوفير خدمات طبية شاملة تلبي احتياجات المواطنين خاصة بالمناطق الأكثر احتياجا، مشيرة إلى جهود المحافظة لتنفيذ مشروعات جديدة وتطوير المنشآت الصحية القائمة، بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية لتطوير القطاع الصحى بالبحيرة وتحقيق مستقبل صحي أفضل للجميع.

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