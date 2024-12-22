رئيس مدينة الأقصر يتفقد المركز الحضري للمرأة قبل التطوير (صور)

حرص اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، على إجراء زيارة ميدانية لمقر المركز الحضري للمرأة بالأقصر، وذلك تمهيدا لتطويره وتشغيله والعمل على رفع كفاءته وتعظيم دور الاستفادة منه، في إطار تكليفات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، لتعظيم الاستفادة من أصول الدولة والعمل على رفع كفاءة وتطوير المنشآت الحكومية بالمحافظة.

جولة تفقدية لرئيس مجلس مدينة الأقصر

وتفقد رئيس مدينة الأقصر قاعة قصر الثقافة ووحدة طب الأسرة ومقر المجلس القومي للمرأة ومقر الهلال الأحمر وإدارة القيد والحفظ بالمحافظة، كما تفقد أقسام المركز الحضري والتي تضم العديد من الصناعات التراثية مثل صناعة النقش على النحاس- صناعة الخوص والجريد- صناعة سجاد القصاقيص- صناعة السجاد اليدوى- (حرير- صوف) - صناعة الكليم ـ صناعة الخيامية - صناعة الخزف - الفخار - صناعة النسيج اليدوى (الفركا) - الخياطة - صناعة التطريز.

المركز الحضري للمرأة في الأقصر

وأوضح رئيس مدينة الأقصر، أن المركز الحضري للمرأة بالأقصر يعد أحد المشروعات التنموية التى تهدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والثقافية والاجتماعية للمرأة مما يؤدى إلى رفع مستوى المعيشة للأسر والحد من البطالة والحفاظ على الصناعات اليدوية والحرفية، مشيرا إلى أن هناك توجيهات من محافظ الأقصر بضرورة الحفاظ على التراث المصري الأصيل والصناعات الحرفية من الاندثار ودعم ورعاية الحرف اليدوية لتعزيز هذا التراث الثمين واستدامته.

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