في مشهد مهيب، عروض الصوت الضوء تبهر السائحين قبل بدء تعامد الشمس بالكرنك بالأقصر (فيديو)

شهد معابد الكرنك في الأقصر، صباح اليوم السبت، قبل شروق الشمس وبدء الظاهرة، عروض الصوت والضوء عن تاريخ التعامد على مقصورة قدس الأقداس الإله آمون رع، بعدة لغات أجنبية منها العربية والإنجليزية والفرنسية والألمانية، ثم تلتها موسيقى شروق الشمس المميزة، والتي رسمت حالة من السعادة على وجوه السائحين وجذب الأنظار.

تعامد الشمس على معبد الإله آمون رع بمعابد الكرنك في الأقصر

ظاهرة تعامد الشمس تعلن بدء فصل الشتاء رسميًّا عند المصرى القديم، وهي ظاهرة تعكس عظمة قدماء المصريين ودرايتهم بعلوم الفلك وحركة الشمس بشكل دقيق وحركة الأجرام السماوية، وتبدأ الشمس بالتعامد على قدس الأقداس بمعبد الكرنك تكون فيها الشمس على أبعد درجة زاوية من مستوى خط الاستواء، وتكون متعامدة على مدار الجدي، ويتم رصد الظاهرة فى يوم 21 ديسمبر من كل عام، ويكون فيه النهار هو أقصر نهار والليل هو أطول ليل، والشمس فى ذلك اليوم تكون على أدنى ارتفاع لها ظهرا على الأفق.



وبحسب برنامج الاحتفال بظاهرة تعامد الشمس في تمام الساعة السادسة صباحا أمام ساحة معابد الكرنك، وفي تمام 6.15 مقدمة عرض الصوت الضوء أمام معابد الكرنك، وفي 6.30 موسيقى شروق الشمس، وفي تمام الساعة 6.35 موعد شروق الشمس، وفي تمام الساعة 6.40 حتى الـ7 صباحًا بدء تعامد الشمس على معابد الكرنك.

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