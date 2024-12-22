أخبار الاقتصاد اليوم: مواعيد صرف مرتبات يناير 2025.. ارتفاع البلطي وانخفاض الجمبري بسوق العبور.. أسباب طرح المكسرات والياميش قبل رمضان بفترة

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين باستمرار على مدار اليوم.

انخفاض يصل لـ 26 جنيهًا في أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

انخفاض أسعار اللحوم اليوم، سجلت أسعار اللحوم انخفاضًا ملحوظًا في الأسواق؛ إذ تراوحت الانخفاضات في سعر كيلو اللحوم ما بين 3 و26 جنيهًا، وفق التقرير الصادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

أسعار اللحوم في الأسواق

«فيتو» تستعرض أسعار اللحوم في الأسواق، وتشمل سعر لحوم الكندوز، أسعار اللحم الضاني، سعر اللحوم البتلو؛ في محال الجزارة وفي أسواق المحافظات، في السطور الآتية:

اسعار اللحمة

انخفاض سعر لحوم الضأن الصافي بالأسواق

انخفض سعر اللحم الضأن الصافي بنحو 23 جنيهًا مقارنة بسعره السابق؛ إذ بلغ متوسط سعر كيلو لحوم ضأن صافي نحو 422.5 جنيه، وتراوح سعر اللحوم الضأن الصافي بين 320 جنيهًا إلى 500 جنيه للكيلو في أسواق المحافظات.

انخفاض أسعار اللحوم الضاني بالعظم في الأسواق

بلغ متوسط سعر كيلو اللحم الضاني بالعظام نحو 396.7 جنيه، بانخفاض 3 جنيهات عن سعرها السابق، وتراوحت أسعار اللحوم الضأن بالعظم ما بين 320 جنيهًا إلى 480 جنيهًا في أسواق المحافظات.

قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب اليوم الاحد 22 ديسمبر 2024

سعر الجنيه الذهب، ارتفع سعر الجنيه الذهب بحركة التعاملات المسائية في محلات الصاغة اليوم الاحد الموافق 22 ديسمبر 2024، بنحو 160جنيها.

وترصد “ فيتو ” آخر التطورات في الأسعار على مدار الساعة.

اقرأ التالى: سعر الجنيه الذهب صباح اليوم

أسعار الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم 30160جنيها.

الاستثمار في الجنيه الذهب

ويفضل البعض الاستثمار في الذهب كونه مصدرًا آمنًا يلائم جميع الأفراد، ويتجه البعض للاستثمار في العملات الذهبية كأفضل طرق الاستثمار في الذهب بعد شراء السبائك، ولسهولة الاحتفاظ به.

تعرف أيه عن الجنيه الذهب؟

ويُعد الجنيه الذهب من أشهر العملات، ويصنع من عيار 21 بنسبة نقاء تصل لـ 87.5% والبقية من النحاس، ويزن الجنيه 8 جرامات، وهو الوزن الأشهر والأكثر انتشارًا، مع توافر أوزان أخرى بالسوق المحلية مثل نصف الجنيه الذهب بوزن 4 جرامات، وربع الجنيه بوزن جرامين فقط.

1 جنيه ذهب = 8 جرامات.

½ جنيه ذهب = 4 جرامات.

¼ جنيه ذهب = 2 جرام.

سعر الدولار في البنك المركزي ختام تعاملات اليوم الأحد 22 ديسمبر 2024

سعر الدولار اليوم، شهد سعر الدولار استقرارا مقابل الجنيه بختام حركة تعاملات اليوم الأحد 22 ديسمبر 2024 في البنك المركزى والبنوك المصرية.

اسعار الدولار

وترصد “فيتو” أسعار الدولار لحظيًّا وفق آخر تحديث، في البنك المركزي والبنوك المصرية.

الدولار

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري حوالي 50.85 جنيه للشراء و50.99 جنيه للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي حوالي 50.85 جنيه للشراء و50.95 جنيه للبيع.

اقرأ التالي: سعر الدولار مقابل الجنيه صباح اليوم

أسعار الذهب مساء اليوم الأحد وعيار 21 يسجل هذا السعر

أسعار الذهب، استقرت أسعار الذهب فى الصاغة ختام تعاملات اليوم الأحد 22 ديسمبر 2024.

أسعار الذهب اليوم

وترصد “فيتو” التحديث اللحظي لـ سعر الذهب في الصاغة أولًا بأول.

اقرأ التالى: أسعار الذهب اليوم هل هناك انخفاض يضرب جميع العيارات؟

اسعار الذهب

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4308 جنيهات للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3770 جنيها.

سعر الذهب

للمزيد: 200 جنيه ارتفاعا في سعر الجنيه الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 18

سعر جرام الذهب عيار 18، فقد سجل 3230 جنيهًا.

"المصري للتأمين" يرصد الإصدار الإلكتروني لوثائق التأمين وأثره على القطاع

شهد قطاع التأمين خلال السنوات الأخيرة تحولًا جذريًا نتيجة لتبني التكنولوجيا الحديثة، حيث أصبح الإصدار الإلكتروني لوثائق التأمين إحدى الركائز الأساسية للتحول الرقمي.

و يعكس هذا التحول سعي شركات التأمين نحو تحسين كفاءة العمليات التشغيلية وتلبية تطلعات العملاء للحصول على خدمات سريعة وآمنة. وتهدف هذه النشرة إلى استعراض مفهوم الإصدار الإلكتروني لوثائق التأمين، فوائده، تحدياته، وتأثيره على القطاع التأميني.



ما هو الإصدار الإلكتروني لوثائق التأمين



الإصدار الإلكتروني لوثائق التأمين هو عملية إنشاء وتوزيع وثائق التأمين باستخدام أنظمة رقمية دون الحاجة إلى مستندات ورقية. وتشمل هذه العملية تقديم الطلب، إصدار الوثيقة، وتوصيلها إلى العميل عبر البريد الإلكتروني أو منصات إلكترونية.



و اشار الاتحاد المصري للتأمين في نشرته الاسبوعية إلى أنه تعمل العديد من الهيئات التنظيمية على وضع قوانين وسياسات تدعم الإصدار الإلكتروني وتضمن حمايته من المخاطر الالكترونية. فعلى سبيل المثال، تعتمد معظم الدول على التوقيعات الإلكترونية وتقنيات التشفير لضمان سلامة الوثائق.



الآليات والتكنولوجيا المستخدمة

أنظمة إدارة التأمين الرقمية

نظم إدارة علاقات العملاء (CRM)

تُعد نظم إدارة علاقات العملاء (CRM) أداة أساسية لشركات التأمين، حيث تساعد في جمع وتحليل بيانات العملاء وتقديم تجربة مخصصة لهم. وتُسهم هذه النظم في تحسين إصدار الوثائق من خلال ميكنة العمليات الإدارية وضمان دقة المعلومات.

نظم إدارة الوثائق (DMS)

تُستخدم نظم إدارة الوثائق (DMS) لإدارة وحفظ الوثائق الرقمية بطريقة منظمة وآمنة. تُتيح هذه النظم تخزين وثائق التأمين إلكترونيًا، مما يسهل الوصول إليها ومشاركتها مع العملاء أو الأطراف الأخرى عند الحاجة.

ارتفاع البلطي وانخفاض الجمبري في سوق العبور

أسعار السمك اليوم، سجلت أسعار السمك والجمبري، تباينًا ملحوظًا، وفقًا لآخر تحديث، اليوم الأحد 22 ديسمبر 2024 في سوق العبور للجملة.

أسعار السمك والجمبري اليوم

«فيتو» تستعرض سعر السمك والجمبري في سوق العبور للجملة اليوم الأحد الموافق 22 ديسمبر 2024، في السطور التالية:

اسعار السمك

سعر السمك اليوم في سوق العبور

تراوح سعر كيلو البلطي ممتاز من 70 إلى 72 جنيهًا.

تراوح سعر البلطي متوسط الحجم من 66 إلى 68 جنيهًا للكيلو، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق.

تراوح سعر البلطي أسواني من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر الفيليه بلطي من 50 إلى 250 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر قشر بياض من 150 إلى 270 جنيهًا للكيلو، بارتفاع 20 جنيهًا عن سعره السابق.

اسعار السمك

أسعار السمك اليوم في سوق العبور

تراوح سعر بياض أملس بلدي من 100 إلى 150 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر بياض أملس مزارع من 40 إلى 90 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر القراميط، من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر المكرونة خليجي من 70 إلى 100 جنيه للكيلو، بارتفاع 10 جنيهات عن سعره السابق.

تراوح سعر المكرونة سويسي من 70 إلى 100 جنيه للكيلو.

بداية مبكرة لموسم ياميش رمضان 2025..لفة قمر الدين تصل لـ 142 جنيهًا.. وأسعار الفستق تفوق التوقعات.. وتجار يوضحون الأسباب

بدأت المحال التجارية في الاستعداد لموسم شهر رمضان الكريم الذ يحل في أواخر فبراير 2025، إذ بدأت بعض المحال في طرح المزيد من أصناف الياميش واالمكسرات، إيذانًا ببدء الموسم خلال الشهر المقبل.

أسباب طرح المحال التجارية للمكسرات والياميش قبل رمضان بفترة

وتلجأ المحال التجارية مع ارتفاع أسعار الياميش والمكسرات خلال المواسم السابقة؛ إلى طرح الياميش والمكسرات قبل شهر رمضان بشهرين ونصف أو أقل على حسب السياسة التسويقية والبيعية للمحال، ضمن مساعي المحال التجارية لضمان بيع الياميش والمكسرات خلال الموسم.

اسعار المكسرات 2025، فيتو

ارتفاع سعر الياميش والمكسرات أدي إلى تغيير الثقافة الإستهلاكية

وبحسب تجار تحدثوا إلى «فيتو» فإن موسم رمضان يبدأ مبكرًا في بعض المحال التجارية لعدة أسباب منها؛ ارتفاع أسعار الياميش والمكسرات في الموسمين السابقين، والذي معه تغيرت الثقافة الإستهلاكية للمواطنين في مصر.

الياميش والمكسرات من السلع سهلة التخزين

وتابعوا: أن المواطنين أصبحوا يحرصون على شراء الياميش والمكسرات استعدادًا لشهر رمضان قبل بدءه بشهرين على مرات مختلفة، بسبب ارتفاع الأسعار، خاصة أن الياميش والمكسرات من السلع سهلة التخزين ومدة صلاحيتها ممتدة.

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أسباب طرح علب ياميش رمضان

وأشاروا إلى أن فكرة بيع الياميش والمكسرات في علب؛ لجأ إليها المحال التجارية من أجل إتاحة علب الياميش والمكسرات للمواطنين الراغبين في شراءه وتقديمها هدية، لكن مع ارتفاع الأسعار وجدت المحال التجارية أن طرح علب ياميش تحتوي على عبوات بأوزان صغيرة تساهم في زيادة المبيعات، فضلًا عن أنها تيسر للمواطنين شراء أنواع الياميش والمكسرات مجمعة بسعر مناسب.

نائب وزير المالية: رئاسة جنوب أفريقيا لأول مرة لمجموعة «العشرين» تُعزز فرصنا في صناعة القرارات الاقتصادية الدولية

أكد ياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية، ضرورة تعزيز النمو المستدام في القارة الأفريقية، فى ظل ما يشهده العالم من حالة عدم اليقين نتيجة للتطورات الجيواقتصادية والجيوسياسية، التى تستلزم تضافر الجهود بين الدول الأفريقية وتوحيدها للاستفادة من خلق نظام مالى عالمي جديد أكثر عدالة وإنصافًا للبلدان النامية والناشئة والأفريقية

تحقيق التنمية الصناعية والتجارية يبدأ محليًا بزيادة مشاركة القطاع الخاص فى الأنشطة الاقتصادية

وأشار إلى أن تحقيق التنمية الصناعية والتجارية يبدأ محليًا بزيادة مشاركة القطاع الخاص فى الأنشطة الاقتصادية لتوفير مزيد من فرص العمل وخلق بيئة أعمال أكثر تنافسية؛ بما يضمن تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.



العمل بكل السبل على تسهيل حركة التجارة البينية

وقال نائب الوزير خلال مشاركته في منتدى اقتصادي تحت عنوان: «رؤية اقتصادية نحو تحفيز النمو التجارى والاستثمارى فى القارة الإفريقية من مصر إلى أفريقيا»، إننا نتطلع من خلال هذا المنتدى الثرى إلى مناقشات مثمرة وفرص واعدة لتعزيز التعاون والشراكة بين الدول الأفريقية والعمل بكل السبل على تسهيل حركة التجارة البينية لتحقيق طفرة فى التحول الاقتصادى بالقارة بتعزيز سلاسل الإمداد والتوريد، فضلًا على أهمية التركيز على فتح آفاق جديدة لتعظيم مشاركة القطاع الخاص؛ على نحو يسهم فى رفع معدلات النمو الاقتصادي وزيادة التصدير والاستثمار فى القطاعات الإنتاجية والخدمية والطاقة والتكنولوجيا وخلق مساحة مالية للإنفاق على الصحة والتعليم كأساس لبناء المجتمعات وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية.

بعد صرف مرتبات ديسمبر، أعرف مواعيد صرف مرتبات يناير 2025 بعد تبكيره

مرتبات شهر يناير 2025، بدأت وزارة المالية اليوم الأحد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024، للعاملين بالدولة في جميع الوزارات والهيئات والجهات التابعة، ووضعت الوزارة جدول صرف مرتبات شهر ديسمبر كاملة لجميع العاملين بالدولة.

مرتبات شهر ديسمبر

تبكير صرف مرتبات يناير بعد تبكير ديسمبر

وجاءت مواعيد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024، بشكل مبكر نسبيًّا عن مواعيد شهر نوفمبر الماضي، ومن المقرر أن تشهد مرتبات يناير 2025 نفس الأمر بالتبكير أيضًا.

مرتبات شهر ديسمبر 2024

جدول صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024

وقال الدكتور شريف خيري رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه سيتم صرف رواتب العاملين بالدولة عن شهر ديسمبر الجاري بدءًا من غدا الموافق 22 ديسمبر، والمتأخرات أيام 8، 9، 10 من الشهر نفسه، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

صرف مرتبات شهر ديسمبر

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