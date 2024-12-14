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اقتصاد

4365 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم السبت 14 ديسمبر 2024

اسعار الذهب اليوم
اسعار الذهب اليوم فى مصر

أسعار الذهب، شهدت  أسعار الذهب استقرارا في الجرام خلال التعاملات الصباحية اليوم السبت 14 ديسمبر 2024 في محلات الصاغة.     

كم سجلت أسعار الذهب اليوم ؟

ترصد “فيتو” التحديث اللحظي لـ سعر الذهب في الصاغة أولًا بأول. 

 

الذهب - فيتو 
الذهب - فيتو 

 

سعر جرام الذهب عيار 24 

 سجل  سعر جرام  الذهب عيار 24 نحو 4365 جنيهًا للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 21

 وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3820 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18

سعر جرام الذهب عيار 18، فقد سجل 3274 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 14

سجل  سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم نحو 2546 جنيهًا للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 12 

سجل  سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم نحو 2180 جنيهًا للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 9

سجل سعر جرام الذهب عيار 9 اليوم نحو 1637 جنيهًا للبيع.

 

الذهب اليوم 
الذهب اليوم 

 

الاستثمار فى الذهب من أهم أدوات الاستثمار

 الاستثمار فى الذهب من أهم أدوات الاستثمار التي يستخدمها المستثمرون لتحقيق أهدافهم المالية نظرًا لما يمتلكه الذهب من مميزات تجعل الاستثمار فيه خيارًا ذكيًّا ومن هذه المميزات:

  • يعد الاستثمار فى الذهب وسيلة لربح الأموال، حيث إنه تزداد قيمته مع مرور الزمن.
  • الاستثمار فى الذهب خاصة يساهم في الحفاظ على قيمة المال مع مرور الزمن.
  • الاستثمار فى الذهب يساعد فى بناء محفظة استثمارية قوية ومتنوعة.
  • الاستثمار فى الذهب وسيلة مهمة للادخار وللتحوط ضد مخاطر التضخم العالية.

 

اسعار الذهب اليوم 
اسعار الذهب اليوم 

 

ماذا تعرف عن الذهب ؟ معدن الثراء 

عرف الذهب بمعدن الثراء والمال، وهو عنصر كيميائي برمز Au بسبب اسمه في اللغة اللاتينية Aurum ويستخدم الذهب اليوم في عدة مجالات شخصية، تجارية، وصناعية كما أنه يتواجد في الطبيعة في عدة أماكن منها داخل الصخور أو في قاع الأنهار.

استخدام الذهب على مر العصور 

تم استخدام الذهب في عدة مجالات منذ زمن طويل حيث كان يستخدم في صنع توابيت الملوك في عصور مختلفة على مر التاريخ كونه أحد رموز القوة والثراء، كما تم استخدامه في تزيين المقابر الملكية وتعزيز القيمة الرمزية للملوك والملكات، بالإضافة لاستخدامه في مصر القديمة في صناعة الأقنعة والمجوهرات المقدسة التي كانت ترافق الملوك في حياتهم الآخرة وتعتبر جزءًًا أساسيًا من معتقداتهم حول الحياة بعد الموت.

 

كما تم استخدام الذهب أيضًا في مجالات طبية مثل طب الأسنان لتلبيس وحشو الأسنان ويعود هذا لقابليته للطرق والتشكيل ومقاومته للتآكل وعدم تأثره بالعوامل المحيطة كما يستخدم في تغليف الأدوية والعلاجات الطبية للحفاظ على فعاليتها. 


أما اليوم، يلعب الذهب دورًا جوهريًا في الصناعات الحديثة والتكنولوجيا مثل صناعة السيارات وتوصيل أسلاكها الكهربائية، بالإضافة للصناعات الفضائية مثل تغطية سطوح الأقمار الصناعية والأجهزة الفضائية لحمايتها من أشعة الفضاء الخارجي ويستخدم في معظم الأجهزة الحديثة مهما كان نوعها بسبب قدرته الفائقة على التوصيل الكهربائي والحفاظ على فعاليته في مختلف الظروف مما يزيد من جودة الأجهزة.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

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