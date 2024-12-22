الأحد 22 ديسمبر 2024
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رياضة

أزمة بحراسة مرمى المصري قبل مواجهة الأهلي

المصري البورسعيدي،
المصري البورسعيدي، فيتو

يواجه علي ماهر المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي أزمة بحراسة المرمى قبل مواجهة الأهلي الخميس القادم بعد إصابة محمود حمدي الحارس الثاني للفريق البورسعيدي. 

وتعرض الحارس محمود حمدي للإصابة بشد في العضلة الخلفية والتي منعته من الجلوس احتياطيا في مباراة حرس الحدود الأخيرة وجلس محمد شحاتة الحارس الثالث احتياطيا لمحمود جاد.  

ويخضع محمود حمدي حاليا لبرنامج تأهيلي تحت قيادة وائل رأفت أخصائي التأهيل المصري لتجهيزه لمباراة الاهلي القادمة.

 

يذكر أن الحارس عصام ثروت يخضع لبرنامج تاهيلي في احد مراكز الجيم بعدما خرج من قائمة الفريق بداية الموسم الحالي بسبب اصابته بالرباط الصليبي وخضوعه للجراحة في أغسطس الماضي. 

وخاض النادي المصري مباراة ودية مع فريق مدينة نصر يوم الجمعة الماضي على استاد الكليه الحربيه قبل الحصول علي راحة سلبية امس السبت على أن يعود الفريق اليوم لاستئناف تدريباته بالقاهرة استعدادا للاهلي.  

موعد مباراة الأهلي والمصري والقناة الناقلة

ويلتقي فريق المصري البورسعيدي والأهلي في الـ 8 مساءً الخميس القادم على ستاد برج العرب بالجولة السادسة ببطولة الدوري المصري الممتاز.   

المصري ضد حرس الحدود

واكتفى فريقا حرس الحدود والمصري البورسعيدي بالتعادل السلبي، في المباراة التي جرت مساء الخميس، على استاد السويس الجديد، في الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز. 

موقف المصري في الدوري 

ويتصدر النادي المصري جدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 11 نقطة بعدما خاض 5 مباريات، فاز في 3 لقاءات وتعادل في مباراتين، وسجل لاعبو المصري 4 أهداف ولم تهتز شباكهم، حتى الآن، متفوقين على جميع فرق المسابقة. 

مواعيد مباريات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري

الدوري المصري، وتستأنف بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2024-2025 يوم الثلاثاء 24 ديسمبر بانطلاق مباريات الجولة السادسة.  

الثلاثاء 24 ديسمبر

زد اف سي  ضد  إنبي  - 5 مساءً.. ستاد القاهرة الدولي
طلائع الجيش  ضد  الزمالك  - 8 مساءً  .. ستاد الكلية الحربية

الأربعاء 25 ديسمبر

الإسماعيلي ضد  حرس الحدود - 5 مساءً  .. ستاد الإسماعيلية
الاتحاد السكندري ضد مودرن سبورت  - 5 مساءً  .. ستاد الإسكندرية
بيراميدز ضد فاركو - 8 مساءً    .. ستاد 30 يونيو 

الخميس 26 ديسمبر

سموحة  ضد غزل المحلة - 5 مساءً  .. ستاد الإسكندرية
البنك الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا - 5 مساءً   .. ستاد القاهرة الدولي
المصري البورسعيدي ضد الأهلي - 8 مساءً.. ستاد برج العرب
بتروجت ضد الجونة  - 8 مساءً.. ستاد الكلية الحربية 

جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز 

1- المصري البورسعيدي 11 نقطة 
2- الزمالك 10 نقاط
3- الأهلي 8 نقاط
4-  بيراميدز 8 نقاط  
5- زد اف سي 8 نقاط
6- سيراميكا كليوباترا 8 نقاط
7- الاتحاد السكندري 8 نقاط
8- فاركو 7 نقاط
9- طلائع الجيش 7 نقاط
10- الجونة 6 نقاط
11- سموحة 5 نقاط
12- بتروجيت 5 نقاط
13- الإسماعيلي 5 نقاط 
14- البنك الأهلي 5 نقاط
15- غزل المحلة 5 نقاط
16- إنبي 4 نقاط نقاط
17- مودرن سبورت 3 نقاط
18- حرس الحدود نقطتان

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المصري البورسعيدي علي ماهر الأهلي محمود حمدي حرس الحدود

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