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رياضة

الدوري الممتاز، فخري لاكاي يقود هجوم سيراميكا أمام الزمالك

سيراميكا كليوباترا،
سيراميكا كليوباترا، فيتو

أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة أيمن الرمادي، تشكيل الفريق لمواجهة الزمالك في الأسبوع الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

تشكيل سيراميكا أمام الزمالك

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: حسين السيد - رجب نبيل -أحمد بيكهام - عبد الله مجدي.

خط الوسط: محمد عادل - محمود زلاكة - إسلام عيسى -  احمد القندوسي - أحمد بلحاج.

خط الهجوم: فخري لاكاي.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من: محمد كوكو  - چاستيس آرثر - احمد عابدين  - عبد الرحمن بودي - محمد توني - عمرو قلاوة - محمد صادق - ايمن موكا - مروان عثمان.

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره سيراميكا كليوباترا، مساء اليوم الخميس، على إستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك وسيراميكا والقنوات الناقلة 

ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك مع نظيره سيراميكا كليوباترا، في الثامنة مساء اليوم الخميس على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز. 

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا 

تنقل مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا عبر قنوات أون تايم سبورت.

جروس يقود الزمالك أمام سيراميكا 

ويقود الزمالك أمام سيراميكا، المدرب السويسري كريستيان جروس في الظهور الأول له مع القلعة البيضاء.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك أعلن رسميًّا عن التعاقد مع  كريستيان جروس لتدريب الفريق، بعد الجلسة التي عقدها رئيس النادي مع المدير الفني يوم الأحد الماضي، تم الاتفاق خلالها على كافة تفاصيل التعاقد.

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