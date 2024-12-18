جامعة الفيوم تنظم قافلة طبية شاملة بقرية قصر رشوان

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الفيوم، قافلة طبية وتوعوية لخدمة اهالي قرية قصر رشوان مركز طامية، اليوم الأربعاء، بمقر الوحدة الصحية، ومدرسة الشهيد موسى عوض الإعدادية المشتركة، شارك في الندوة كلية الطب، وكلية التمريض، ومدريتي الصحة والتربية والتعليم.

خدمات القافلة الطبية

وقال الدكتور عاصم العيسوي، نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن القافلة التنموية ضمن فعاليات المبادرة القومية للتنمية البشرية، بداية جديدة لبناء الإنسان المصري، وأن القافلة الطبية نجحت في تقديم خدمة الكشف الطبي لكل الحالات التى حضرت الى الوحدة الصحية بقرية قصر رشوان مركز طامية.

مساهمات كلية التمريض

واشار إلى أن كلية التمريض عقدت ندوة علي هامش القافلة، عن الاسعافات الأولية، تناولت التعريف الأساسي للإسعافات الأولية، وكيفية التعامل مع الإصابات الطارئة لحالات النزيف وأهميتها في تقديم الرعاية الفورية للإصابات أو الحالات الطارئة والأبعاد المختلفة للإسعافات الأولية، مثل كيفية التعامل مع الجروح، الكسور، الحروق، والاختناق، مع أمثلة عملية تناسب الفئة العمرية.

مساهمات كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي

وأضاف أن كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي شاركت خلال القافلة بندوة توعية بعنوان "الاستخدام الصحيح لوسائل التواصل الاجتماعي"، لتلاميذ المدرسة الابتدائية بالقرية.

وتناولت الندوة الاستخدام الصحيح لوسائل التواصل الاجتماعي فى ظل التقدم التكنولوجى الكبير أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي جزءًا اساسيًا من حياة الاسرة، وكيف يمكن توجيهة الاستخدام ليكون إيجابيًا وأمنًا، إذ تشير الدراسات الى أن الأطفال يقضون ساعات طويلة على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي يوميًا مما يؤثر على حياتهم النفسية والاجتماعية لذا من المهم تعزيز الوعى والفهم بالاستخدام الصحيح لوسائل التواصل الاجتماعي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.