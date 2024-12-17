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للتوعية من مخاطر المخدرات، جامعة الفيوم تستضيف العرض المسرحي"سيل" لـ سامح حسين

العرض المسرحي سيل
العرض المسرحي سيل بجامعة الفيوم، فيتو

قالت لمياء كساب مدير الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة الفيوم، إن الدكتور ياسر مجدي حتاتة، رئيس الجامعة، والدكتور كريم حسن همام، مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية، مدير معهد إعداد القادة، شهدت اليوم الثلاثاء،  العرض المسرحي "سيل "، بطولة النجم سامح حسين، والفنان عبد المنعم رياض، وعدد من الفنانين الشباب، ويهدف العرض إلى توعية شباب الجامعة بخطورة الإدمان، ضمن برنامج صندوق مكافحة الإدمان، لنشر الوعي بمخاطر المخدرات.

التوعية بمخاطر المواد المخدرة 

وأضافت مدير الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة الفيوم، أنه تم عرض المسرحية على مسرح قاعة الاحتفالات الكبرى، بمبنى إدارة الجامعة، وتناول العرض المسرحي "سيل” الأضرار الجسدية والنفسية والاجتماعية للمخدرات، بهدف نقل رسالة توعوية للشباب بأهمية الابتعاد عن المخدرات وتأثيرها السلبي على حياتهم ومستقبلهم.

الملتقى الطلابي الأول لوحدة مكافحة العنف ضد المرأة

يذكر أن الجامعة عقدت امس الاثنين، الملتقى الطلابي الأول لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة، بحضور الدكتور عاصم العيسوي، نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة نهير الشوشاني مدير وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة، بقاعة الدكتور سعد نصار بكلية الزراعة.

دور الجامعة في توعية الفتيات بحقوقهن وواجباتهن

وقال نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن إدارة الجامعة تقدم الدعم الكامل لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة للقيام بدورها في مواجهة كافة أشكال العنف التي تواجه الفتيات داخل الجامعة.

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وشدد العيسوي على ضرورة تعليم الفتيات كيفية الدفاع عن حقوقهن بطرق مشروعة ودون خوف، وأشاد سيادته بالدور الكبير الذي تقوم به وحدة مناهضة العنف ضد المرأة من خلال مشاركتها في العديد من الفعاليات داخل وخارج الجامعة.

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