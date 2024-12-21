هدية أمريكا للشرع!

في نفس اليوم الذى أوفدت فيه أمريكا وفدا للقاء رئيس هيئة تحرير الشام أحمد الشرع، أعلنت فيه الخارجية الأمريكية أنها ألغت الإعلان الأمريكى الذى يمنح مكافأة عشرة ملايين دولار لمن يبلغ عن مكان الشرع..

وهذا له أكثر من معنى، من ناحية أن أمريكا أرادت أن تقدم هدية للشرع ليتحاور مع وفدها ومطالبه التى حملها معه إلى دمشق.. ومن ناحية أخرى أن أمريكا ارتاحت لنتيجة لقاء وفدها مع الشرع فقررت أن تهديه هدية تمهد للهدية الأكبر التى ينتظرها وطالب بها، وهى شطب اسمه وهيئته لتحرير الشام من قوائم الإرهاب.



غير أن من ينظر بعمق أكثر للأمر سيجد أن إلغاء إعلان مكافأة العشرة ملايين دولار لم يعد له ضرورة أو جدوى لدى واشنطن، لإنها منذ سقوط الأسد عرفت مكان تواجد الشرع، وهو القصر الرئاسي في دمشق والذى يمكن أن تطوله بقواتها الموجودة في الأراضي السورية إذا أرادت، لذلك لم تعد بحاجة لمن يدلى لها بمعلومات عن مكان الشرع!



ومع ذلك يبقى الأمر له رمزية وهى أن واشنطن خطت خطوة نحو الاعتراف بالحكم الجديد لسوريا، وأنها في سبيلها إلى الاعتراف به.. صحيح أنه اعتراف مشروط كما تشى بياناتها منذ سقوط الأسد، لكنه في نهاية المطاف اعتراف، وقبول بالواقع السوري الجديد الذى تم فيه استبدال النفوذ الإيراني في سوريا بالنفوذ التركي كما قال ذلك صراحة الرئيس الأمريكى المنتخب ترامب، والذى بدا من قوله إنه لا يمانع في ذلك ومستعد لقبوله!



إن كل ما يهم أمريكا هو ضمان قدر من الحماية لأكراد سوريا وقد حاول الشرع بإعلان حرصه على التنوع الاجتماعي والسياسي السوري طمأنة أمريكا عليه.



أما إسرائيل فإن واشنطن ليست قلقة عليها من الحكم الجديد في سوريا بعد أن أعلن الشرع بوضوح عدم استعداده للتصدى لعدوانها على الأراضى السورية، والاستيلاء على مساحات منها، كما أن أمريكا لا تبدو أيضا قلقة من احتمال أن تشهد داعش نوبة صحيان في سوريا بعد سقوط الأسد وتراجع الدورالروسي فيها..

بل أنها استفادت من تواجد داعش لتتدخل عسكريا فيها، مثلما استفادت من داعش في العراق أيضا واستفادت قبلها من القاعدة في أفغانستان.

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