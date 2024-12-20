الجمعة 20 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
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إن صدق!

في حديث صحفي لصحيفة الشرق الأوسط اللندنية، أكد أحمد الشرع الذي يقود سوريا الآن أن بلاده لن تكون منصة قلق للدول العربية، وأن الثورة انتهت بسقوط بشار الأسد، ولا تصدير لها خارج سوريا، وقال الشرع ذلك ردا على سؤال للصحيفة حول ظهور شخصيات مطلوبة أمنيا من قبل بلادها في سوريا.. 

 

والملاحظ أن الرجل تجاهل نص السؤال وخاصة ما يتعلق بالاستفسار حول إمكانية أن تكون سوريا مستقبلا ملاذا آمنا لعناصر متطرفة، واكتفى بتكرار طمأنته الدول العربية خاصة الخليجية بأن بلاده لن تُمارس عداء لهذه الدول، خاصة وأنه يتحدث مع صحيفة سعودية.

 
بينما كان الأمر يتطلب أن يكون أكثر تحديدا ولا يكتفي بالتطمينات العامة فقط، خاصة بعد أن ظهر معه في إحدى صوره كوادر إخوانية أحدهم متهم بالمشاركة في اغتيال المستشار هشام بركات النائب العام السابق في مصر.

 
كان يتعين على أحمد الشرع أن يؤكد أن بلاده لن تصبح تحت قيادته وهيئته لملاذ آمن للعناصر المتطرفة والإرهابية ونقطة انطلاق للقيام بأعمال عنف في دول عربية.. لكنه لم يفعل ولذلك نقول أفلح إن صدق.

 
ونقول ذلك لأن أحمد الشرع الذي حرص على الظهور بوجه جديد وفي ثوب الرجل المعتدل لطمأنة الشاب السوري والعالم لم ينجح في إقناع السوريين بوجهه وثوبه الجديد، وهذا يفسر خروج متظاهرين يطالبون بدولة مدنية ديمقراطية!  

 

مطلوب أمنيا!

سعر الدولار في الكوتشينة!

 

فضلا عن أن الشرع بدأ يتراجع عما قاله منذ أيام.. فهو يتحدث الآن عن عدم كفاية مرحلة انتقالية لشهور ثلاثة فقط، وأنه لا يمكن إعداد دستور جديد مبكرا، وهو ما يراكم الشكوك فيما يضمره ورفاقه وحلفاؤه لسوريا مستقبلا.. وبالتالي علينا أن نترقب بحذر ما يحدث في سوريا وأن تكون أعيننا مفتوحة ونتسلح باليقظة الكاملة. 

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