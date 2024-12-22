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الأمن يكشف غموض وفاة ربة منزل بالقليوبية

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، ملابسات العثور على جثة ربة منزل وإصابة نجلها داخل منزلهما بقرية الرجالات بدائرة مركز شرطة طوخ، جرى نقل الجثة والمصاب للمستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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وصول ربة منزل جثة هامدة وإصابة نجلها بالقليوبية

البداية عندما تلقى اللواء عبدالفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، واللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية إخطارًا من اللواء محمد فوزى رئيس مباحث القليوبية يفيد ورود بلاغ إلى المقدم مصطفي كامل رئيس مباحث مركز شرطة طوخ من المستشفى بوصول ربة منزل جثة هامدة وإصابة نجلها.

كشفت التحريات بقيادة المقدم مصطفى كامل رئيس مباحث مركز شرطة طوخ ومعاونة النقيب طه سعيد والنقيب أحمد نصر والنقيب كمال إبراهيم محرم والنقيب محمد الخولى معاونى رئيس المباحث، مصرع ربة منزل تدعى "رع ا ا" 35 سنة، إثر تسرب غاز من سخان المنزل مما أدى إلى اختناقها إثر استنشاقها الغاز وتسبب في شلل تام بجسدها مما أسفر عن مصرعها وإصابة نجلها باختناق وتم نقله الي المستشفي لتلقي العلاج.

التصريح بدفن جثة ربة منزل بالقليوبية 

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعى وموالاة الاستعلام عن الحالة الصحية للمصاب.

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الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية اللواء عبدالفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية اللواء عبدالفتاح القصاص بمديرية أمن القليوبية محمد فوزي محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية مديرية امن القليوبي مديرية أمن القليوبية

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