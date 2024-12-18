محافظ القليوبية يدعو طفلة لحضور حفل تكريم منتخب كرة القدم لهذا السبب

شاركت الطالبة جنى أسامة الرفاعي الطالبة بالمرحلة الابتدائية بمدرسة الشهيد إبراهيم أحمد إبراهيم زايد الحديثة سابقًا والتي أصيبت نتيجة الإهمال خلال تواجدها بالمدرسة ما تسبب في مشكلات نفسية وصحية لها دفعت والدها للقاء المحافظ خلال لقاء المواطنين ببنها لتقديم

شكوى ليقدم المحافظ الدعوة للطالبة لمشاركته في احتفالية تكريم منتخب القليوبية الفائز بدوري مراكز الشباب بالجمهورية التي أقيمت اليوم باستاد بنها.

محافظ القليوبية يكرم منتخب المحافظة لكرة القدم

استقبل محافظ القليوبية الطفلة جني وجلست إلى جواره خلال حفل التكريم الذي شمل أعضاء منتخب القليوبية لكرة القدم حيث قدم المحافظ وشركاء الحفل 30 عمرة للمنتخب بمشاركة رموز المحافظة والنواب وقيادات للشباب والرياضة.

وجه محافظ القليوبية كلمات الدعم للطالبة جنى مؤكدًا لها أنه جري اتخاذ كافة الإجراءات لرد حقها ومعاقبة المسؤولين عن الإهمال الذي تسبب في إصابتها داخل المدرسة مشيرًا إلى أنها تعد من أبنائه وسيكون داعمًا لها خلال الفترة المقبلة وخاصة وأنها من ابطال رياضة السباحة مؤكدًا سعادته البالغة لمشاركتها له حفل تتويج منتخب القليوبية لكرة القدم بدوري مراكز الشباب لكرة القدم.

محافظ القليوبية يتلقى شكوى والد الطالبة جنى من إهمال المدرسة

يذكر أن محافظ القليوبية تلقى شكوى والد الطالبة جنى من إهمال المدرسة الذي تسبب في إصابات مختلفة لها وخروجها من المدرسة بمفردها مصابة مما سبب لها أضرارًا جسدية ونفسية وغيابها من المدرسة في الوقت الذي سعت المدرسة للتدليس على الواقعة.



على الفور وجه المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية بدعم الطفلة نفسيًّا وطبيًّا وتكليف الدكتور سيد جلال مدير فرع التأمين الصحي بالقليوبية بمتابعة الحالة الصحية ووكيل وزارة التربية والتعليم مصطفي عبده بالتحقيق في الواقعة وترتيب زيارة لمرافقة الطفلة للمدرسة وإعادة الثقة لها

كما دعا محافظ القليوبية الطفلة ووالدها للمشاركة في حفل تكريم منتخب القليوبية لكرة القدم الفائز بدرع دوري مراكز الشباب الذي أقيم اليوم وجلوس الطفلة بجواره في الاحتفالية لدعمها نفسيا ردًّا لاعتبارها واعتذارًا عن واقعة الإهمال.

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