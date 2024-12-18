الإعدام لفران بسبب التعدي على أنثى بغير رضاها بالقليوبية

قضت محكمة جنايات بنها بمحافظة القليوبية الدائرة الخامسة، بالإعدام لفران، لاتهامه بالتعدى على أنثى بغير رضاها مستغلًا حالتها المرضية وكونها وحيدة فى مسكنها بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، وذلك بعد ورود رد فضيلة مفتى الجمهورية وإبداء الرأي الشرعي فيما اقترفته.

جنايات بنها تقضي بالإعدام شنقًا لفران لاتهامه بالتعدي على أنثى بغير رضاها

عقدت المحكمة برئاسة المستشار محمد عبد الواحد بحيري، وعضوية المستشارين شريف محمد السباعي علاء الدين قنديل، وأمانة سر كمال حلمى جاويش.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 29880 لسنة 2023 جنح شبين القناطر، والمقيدة برقم 3160 لسنة 2023 كلى شمال بنها، أن المتهم فران، مقيم بمركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية، لأنه فى يوم 29 / 10 / 2023، وبتاريخ سابق، بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، تعدى على أنثى هى المجنى عليها ن.إ.أ بغير رضاها.

وأوضح أمر الإحالة جنايات بنها أن المتهم استغل حالتها المرضية بأنه وما أن ظفر بها وحيدة بمسكنها، حتى تعدى عليها، حال كونها، من ذوى الإعاقة العقلية، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، كما أحرز جوهرًا مخدرًا (حشيش) بقصد التعاطى فى غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وأضاف أمر الإحالة، أن المتهم عرض المجنى عليها للخطر بأن عرض حياتها وأمنها وأخلاقها للخطر مرتكبًا جريمته محل التهمة الأولى، حال كون المجنى عليه من ذوى الإعاقة العقلية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

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