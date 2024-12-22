هوجة فيروسات غريبة تحيط بالمصريين.. زيادة الإصابات بنزلات البرد والإنفلونزا والفيروس المخلوي التنفسي ومتحور كورونا الجديد..هذه طرق الوقاية ونصائح لتعزيز المناعة

تزيد في هذه الفترة من موسم الشتاء معدلات الإصابة بعدوى تنفسية تتضمن ٤ فيروسات تتشابه في أعراضها وطرق علاجها، ويصعب التفرقة بينها، فلا يعرف المصاب هل أعراضه هي فيروس الإنفلونزا أم المتحور الجديد لفيروس كورونا أم الفيروس المخلوي التنفسي الذي ينشط في موسم الشتاء.

بدوره قال الدكتور أمجد الحداد، استشاري أمراض الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح إن كل ٣ شهور تعلن منظمة الصحة العالمية عن متحور جديد لفيروس كورونا.

متحور جديد لفيروس كورونا

وأشار إلى أن هناك تحورا عالميا لفيروس كورونا منذ شهر يوليو الماضي.

وحذر استشاري أمراض الحساسية والمناعة من استخدام حقنة البرد الموجودة في الصيدليات، مؤكدا أنها لا تعالج دور البرد المنتشر.

حقنة البرد كارثية

أوضح أنها حقنة كارثية تحتوي على كورتيزون ومسكن ومضاد حيوي ليس لها دور طبي وتحدث نوع من الراحة للمريض مؤقتا ولا تعالج الفيروس سواء الإنفلونزا أو البرد أو الفيروس المخلوي التنفسي.

4 فيروسات تنتشر في موسم الشتاء

وقال استشاري الحساسية والمناعة إن العدوى المنتشرة حاليا نوع من ٤ فيروسات تظهر في موسم الشتاء، إما فيروس الإنفلونزا أو البرد أو الفيروس المخلوي التنفسي أو تحورات فيروس كورونا.

وأوضح أنه لا داعي لارتداء الكمامة بشكل إجباري إلا إذا كان هناك إنسان مصاب بعدوى، ومضطر للنزول للعمل والخروج، فعليه ارتداء الكمامة وكذلك كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، يمكنهم ارتداء الكمامة في الأماكن المزدحمة تحسبا لمنع انتقال عدوى لهم.

بدورها حذرت منظمة الصحة العالمية من زيادة انتشار معدلات الإصابة بمتحور COVID-19 الجديد، XEC، خاصة في موسم الشتاء والذي تتشابه أعراضه بأعراض مماثلة للسلالات السابقة من فيروس كورونا.

متحور فيروس كورونا الجديد

ومتحور XEC، سلالة هجينة من SARS-CoV-2 Omicron، وظهر في العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الدول التي لديها معدلات تطعيم عالية.

متحور كورونا XEC

و صنفت منظمة الصحة العالمية XEC متحور تحت المراقبة، وتشير البيانات التجريبية الأولية إلى أن متغير COVID هذا أظهر زيادة في العدوى وتغيرات فريدة قد تساهم في التهرب المناعي الأعلى نسبيًا.

وتتضمن أعراض المتحور الجديد لفيروس كورونا XEC:

١-السعال

٢-الرشح

٣- الصداع

٤- الام وتكسير في الجسم

٥- القيء والإسهال

٦- التهاب الشعب الهوائية

فيما أكدت وزارة الصحة أنه لم يتم رصد أي أمراض بكتيرية أو فيروسية أو متحورات مستحدثة مجهولة، كما أنه لا يوجد أي زيادات في أعداد الإصابات بالفيروسات التنفسية ومعدلات التردد على المستشفيات في هذا التوقيت من العام مقارنة بالأعوام السابقة.

وكشفت وزارة الصحة عن وجود عدد من العوامل تساهم في انتشار الفيروسات التنفسية وزيادة العدوى خلال موسم الشتاء.

عوامل تزيد من العدوي التنفسية في موسم الشتاء

وأشارت وزارة الصحة إلى أن هذه العوامل تشمل:

1- الطقس البارد: البقاء في أماكن مغلقة يجعله أكثر سهولة لانتقال الفيروسات.

2- الرطوبة المنخفضة: الظروف الجوية الباردة عادة ما تكون جافة، مما يمكن أن يؤدي إلى جفاف الأغشية المخاطية في الجهاز التنفسي، ويسهل دخول الفيروسات

فيروس كورونا

3- التجمعات الاجتماعية: مع التعرض للأشخاص المصابين يزيد من معدلات انتشار العدوى بالفيروسات التنفسية.

4- نقص التعرض لأشعة الشمس: قد يؤدي نقص الفيتامين د نتيجة قلة التعرض لأشعة الشمس إلى ضعف الجهاز المناعة.

سر الإصابة بدور البرد المنتشر

وقال الدكتور مصطفي محمدي استشاري مكافحة العدوى إن دخول فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة والرطوبة وتغير بعض السلوكيات المجتمعية نتيجة برودة الطقس الي التجمع في أماكن دافئة سيئة التهوية يخلق مناخًا مناسبًا لانتشار عدد من مسببات الأمراض في الشتاء ومنها الفيروسات التنفسية سواء الإنفلونزا وفيروسات نزلات البرد والفيروس المخلوي التنفسي والفيروس الغدي وكورونا وكذلك أنواع من البكتيريا مثل بكتيريا العقدية الرئوية.

الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالفيروسات التنفسية

وأوضح أن الفئات الأكثر عرضة للإصابة الأطفال وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة أو أصحاب المناعة الضعيفة سواء بمرض ما أو بأحد الأدوية المثبطه لجهاز المناعة والسيدات الحوامل أيضًا.

نصائح للحماية من الفيروسات التنفسية



ووجه استشاري مكافحة العدوى نصائح للحماية من الفيروسات التنفسية منها:

١- غسل الأيدي بشكل مستمر والتخلص من كثير من الملوثات.

٢- عدم الكحة والعطس في وجه الآخرين واستخدام المناديل الورقية أثناء السعال والتخلص منها فور الاستخدام.

٣-المحافظة علي التباعد المجتمعي قدر الإمكان.



٤- استخدام الكمامة إذا تطلب الأمر خاصة في الأماكن المزدحمة والمغلقة.



٥- عدم الاختلاط قدر الإمكان خاصة إذا كان الشخص يعاني من أعراض الإصابة بأي من هذه المسببات.



٦- الحرص على تلقي لقاح الانفلونزا الموسمية علما بأن الوقت مازال يسمح بتلقي اللقاح والاستفادة من الوقاية المترتبة عليه.



تعزيز كفاءة جهاز المناعة

وأكد أنه يمكن تعزيز كفاءة جهاز المناعة من خلال:



١- التغذية المتوازنة والتي تجمع بين جميع العناصر الغذائية بالإضافة للخضروات والفواكه الطازجة.



٢-شرب قدر كافٍ من السوائل والمحافظة على الجسم رطب.



٣- الحصول علي قدر كاف من النوم خلال ساعات الليل.



٤-عدم تلقي أدوية مثل المضادات الحيوية ويمكن أن تتسبب في أضرار مباشرة علي الشخص وكذا أضرار علي المجتمع كخلق أجيال من البكتيريا مقاومة للمضادات جراء الاستخدام المفرط والغير رشيد لها.

صعوبة التمييز بين الفيروسات التنفسية

وأكد أطباء المناعة أن الفيروسات التنفسية يصعب التمييز بينهم، كما أن ٨٠% من الإصابات الحالية يتم التغلب عليها من خلال الالتزام بالراحة وتناول السوائل المختلفة.

كما أن نزلات البرد أعراضها بسيطة يمكن التعرف عليها من جانب المريض في حال الإصابة بحرارة مرتفعة قليلا تتراوح من ٣٧.٥ إلى ٣٨، وكذلك احتقان بسيط في الحلق ورشح وزكام بسيط.

ويؤكد الأطباء أنه الإصابة بنزلات البرد لا تسبب تكسيرًا شديدًا في الجسم ويمكن للمصاب أن يذهب للعمل أثناء الإصابة بها.

نزلات البرد

فيروس الإنفلونزا أشد خطورة ومضاعفات ويمكن أن يسبب الوفاة

كما أن فيروس الإنفلونزا أشد خطورة ومضاعفات، ويمكن أن يسبب الوفاة وتشمل أعراض الإنفلونزا “صداع شديد وكحة، وتكسير في الجسم وارتفاع حرارة الجسم تصل إلى ٣٩ وآلام شديدة في العظام”.

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