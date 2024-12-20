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صحة ومرأة

أجواء كورونا، هل الكمامة كافية للوقاية من العدوى التنفسية؟ الصحة تجيب وتطالب بـ 4 إجراءات

ارتداء الكمامة،فيتو
ارتداء الكمامة،فيتو

أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أن هذه الفترة من شهر نوفمبر حتى منتصف مارس تنشط العدوى بالفيروسات التنفسية مشيرًا إلى أن أكثر من يتأثر بها هم مرضى ضعف المناعة وكبار السن والأطفال.

 

العدوى بالفيروسات التنفسية تسبب التهابات الجهاز التنفسي

وأشار المتحدث الرسمي للوزارة إلى أن العدوى بالفيروسات التنفسية تسبب التهابات الجهاز التنفسي لهذه الفئة سواء الأطفال أو كبار السن ممن لديهم ضعف في جهاز المناعة لذا يجب الالتزام بالإجراءات الوقائية التي اعتدنا عليها في مرحلة وجود فيروس كورونا وهي التطهير المستمر للاسطح وعدم التواجد في أماكن مغلقة وسيئة التهوية والحرص على الحصول على تطعيم الإنفلونزا وكذلك ارتداء الكمامة في الأماكن المزدحمة لمن تظهر عليه أعراض العدوى بالفيروسات التنفسية ويضطر للخروج من المنزل.


كانت وزارة الصحة قد كشفت عن وجود عدد من العوامل تساهم في انتشار الفيروسات التنفسية وزيادة العدوى خلال موسم الشتاء.

فيروس كورونا 
فيروس كورونا 

عوامل تزيد من العدوى التنفسية في موسم الشتاء 

وأشارت وزارة الصحة إلى أن هذه العوامل تشمل: 

1- الطقس البارد: البقاء في أماكن مغلقة يجعله أكثر سهولة لانتقال الفيروسات.

2- الرطوبة المنخفضة: الظروف الجوية الباردة عادة ما تكون جافة، مما يمكن أن يؤدي إلى جفاف الأغشية المخاطية في الجهاز التنفسي، ويسهل دخول الفيروسات

 

3- التجمعات الاجتماعية: مع التعرض للأشخاص المصابين يزيد من معدلات انتشار العدوى بالفيروسات التنفسية.

4- نقص التعرض لأشعة الشمس: قد يؤدي نقص الفيتامين د نتيجة قلة التعرض لأشعة الشمس إلى ضعف الجهاز المناعة.

 

صعوبة التمييز بين الفيروسات التنفسية

وأكد أطباء المناعة أن الفيروسات التنفسية يصعب التمييز بينهم، كما أن ٨٠% من الإصابات الحالية يتم التغلب عليها من خلال الالتزام بالراحة وتناول السوائل المختلفة.

كما أن نزلات البرد أعراضها بسيطة يمكن التعرف عليها من جانب المريض في حال الإصابة بحرارة مرتفعة قليلا تتراوح من ٣٧.٥ إلى ٣٨، وكذلك احتقان بسيط في الحلق ورشح وزكام بسيط.

 

ويؤكد الأطباء أنه الإصابة بنزلات البرد لا تسبب تكسيرًا شديدًا في الجسم ويمكن للمصاب أن يذهب للعمل أثناء الإصابة بها.

 

فيروس الإنفلونزا أشد خطورة ومضاعفات ويمكن أن يسبب الوفاة

كما أن فيروس الإنفلونزا أشد خطورة ومضاعفات، ويمكن أن يسبب الوفاة وتشمل أعراض الإنفلونزا “صداع شديد وكحة، وتكسير في الجسم وارتفاع حرارة الجسم تصل إلى  ٣٩ وآلام شديدة في العظام”.

 

ويؤكد الأطباء أن الأمراض تزيد في الشتاء بسبب عوامل متعددة منها: العوامل البيئية، مثل الحرارة والرطوبة والعوامل السلوكية مثل نمط الحياة وزيادة التوتر.

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وتوجد أدلة تؤكد أن جهاز المناعة يكون أقل فاعلية في الشتاء بسبب عدم التعرض للشمس لفترات كافية؛ مما يسبب تقليل فيتامين د لوظيفة المناعة.

 

كما أن التغيرات الموسمية في مسببات الأمراض، مثل الأنفلونزا التى تنتشر بشكل أسهل خلال الأشهر الباردة لأنها تكون أكثر استقرارا في الحرارة المنخفضة.

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