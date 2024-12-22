ندوة بالرواق الأزهري في الشرقية عن الاستئذان ونشر الفضيلة

تنظم مديرية الشباب والرياضة في الشرقية اليوم الأحد ندوة عن الاستئذان ونشر الفضيلة خلال الجلسة الثالثة لبرنامج الرواق الأزهري للطفل والأسرة بالتعاون مع الأزهر.

ندوة عن الاستئذان ونشر الفضيلة يحاضرها علماء الأزهر

وقال الدكتور محمود عبدالعظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية انه وفقا لخطة الندوات والموضوعات التى تم اختيارها تنظيم اليوم ندوة " الاستئذان ونشر الفضيلة " ويحاضرها وعاظ منطقة وعظ الشرقية والمكلفين لعقد الجلسات حيث يقدمها الشيخ محمود صلاح بمركز شباب الزقازيق البحري، والشيخ هانى اسماعيل بمركز شباب ابو حماد، وبمركز شباب المسلمية الشيخ مؤمن ناصر.

بروتوكول تعاون بين الأزهر والشباب والرياضة

ويتم تنفيذ برنامج رواق الطفل والأسرة في دورته الثالثة للعام الثانى ٢٠٢٤_٢٠٢٥ بمراكز الشباب وذلك ضمن بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الشباب والرياضة والأزهر الشريف بهدف تصحيح المفاهيم الدينية المغلوطة وتبصير النشء نحو الطريق الصحيح وتوجيههم التوجيه الامثل، وكذلك الرد على التساؤلات التى ترد فى أذهان الطفل والأسرة لأى أمر من الأمور الدينية والدنيوية عن طريق كوكبة من الوعاظ من منطقة الوعظ بالشرقية.

وأشار عبدالعظيم إلى أنه ضمن المبادرة الرئاسية لبناء الإنسان يتم تنفيذ الرواق الأزهري على مستوى محافظة الشرقية بحيث تعم الاستفادة لجميع أبناء مراكز الشباب بثلاث إدارات فرعية وفقا لبرنامج وخطة يتم التنسيق خلالها بين وزارة الشباب والرياضة والازهر الشريف .

البرنامج ينفذ بواقع ثلاث مراكز كل شهر

وتم التنفيذ على مدار ثلاثة اشهر بواقع ثلاث مركز شباب بكل شهر يحاضر عدد اربع جلسات كل جلسة بعنوان مختلف،ويتضمن تنفيذ الشهر الثانى للبرنامج بإدارة شباب الزقازيق غرب مركز شباب الزقازيق البحرى، وبمركز شباب ابوحماد بإدارة شباب أبو حماد، وبإدارة شباب الزقازيق شرق بمركز شباب المسلمية.

رعاية الوزير والمحافظ

ويتم تنفيذ البرنامج برعاية الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية، وبتوجيهات جيهان حنفي وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتنمية النشء، ووكيل الوزارة بمحافظة الشرقية، والدكتورة ايمان عثمان مدير عام الإدارة العامة للموهبين والمبدعين بوزارة الشباب والرياضة

وجاء ذلك بإشراف الدكتور أيمن عبد المقصود وكيل المديرية للشباب، د.طاهر كرار مدير إدارة البيئى والثقافى والعلمي بوزارة الشباب والرياضة.كما يشرف على تنفيذ البرنامج الدكتور احمد البسطويسى مدير إدارة تنمية النشء، هند نصر منسق الرواق ورئيس القسم الثقافى، وبمشاركة وتنظيم مديرى الادارات الفرعية ورؤساء قسم النشء ومديرى مراكز الشباب المنفذ بها البرنامج.

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