استشاري بالمصل واللقاح يكشف مفاجأة بشأن انتشار 4 فيروسات تنفسية (فيديو)

قال الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح: "في نفس التوقيت الحالي من كل عام نرصد انتشارا كبيرا للفيروسات التنفسية وأبرزها البرد والأنفلونزا والفيروس المخلوي وكورونا".

متحور جديد لكورونا

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد": "كورونا لم ينتهِ في العالم، وكل شهرين أو 3 أشهر يظهر متحور جديد لكورونا والتحور ينتهي دون ضجة لأنه يكون ضعيفا، وكثر الحديث حاليا عن وجود متحور جديد لكورونا؛ لأن معظم الناس تعاني من البرد ونزلات شعبية كثيرة داخل بيوت كثيرة".

أعراض الفيروسات التنفسية

وتابع: "كل سنة في هذا التوقيت بنشوف أدوار سخيفة وأعراض سخيفة لا سيما في نوفمبر وديسمبر، وهو عبارة عن نشاط فيروسي لعدد من الفيروسات التنفسية".

انتشار 4 فيروسات

وأكد أننا نشهد حاليا نشاط لـ4 فيروسات وهم الفيروس الغدي الخاص بـالبرد، والانفلونزا وكورونا والفيروس المخلوي.

ولفت إلى أن أعراض الـ 4 فيروسات واحدة وعلاجهم واحد، وكورونا الآن أقرب إلى البرد من الأنفلونزا، موضحًا أن 80% من العدوى الفيروسية بما فيهم كورونا من الدرجة المتوسطة لا تحتاج الي بروتوكولات خاصة، مجرد خوافض الحرارة والراحة وتناول السوائل الدافئة.

وتابع: "من يحتاج إلى بروتوكول علاج مرضى السكر والحساسية والصدر والأمراض المزمنة وكبار السن، وذلك من خلال مراجعة الطبيب المتخصص".

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